14 ans et du caviar

En mai 2006, Mourad Boudjellal prend la tête du Rugby Club Toulonnais. Il s'y installera pour quatorze ans avec l'ambition de redonner au RCT ses lettres de noblesse. Pour cela, un recrutement jamais vu dans le Top 14 avec un débarquement de stars sur la Rade. Pour en citer quelques uns : George Gregan, Andrew Merthens, Tana Umaga, Victor Matfield, Sonny Bill Williams, Jerry Collins, Jonny Wilkinson, Juan Martin Fernandez Lobbe, Carl Hayman, Bakkies Botha, Chris Masoe, Fréderic Michalak, Bryan Habana, Martin Castrogiovanni, Ali Williams ou encore Ma'a Nonu. Durant son règne dans le Var, Mourad Boudjellal a servi du caviar aux supporters toulonnais tout en bonifiant le palmarès du RCT.

5 finales, un titre national

22 ans après la dernière victoire en championnat, Mourad Boudjellal a ramené le Brennus à Toulon. Deux fois tout près du but en 2012 contre le Stade toulousain et 2013 face au Castres Olympique, de quelques points à chaque fois, le titre est acquis en 2014. Une finale remporté avec discipline et la sagesse, et surtout combiné à un sacre européen dans le même temps. Parce qu'en dehors de leur talent, Mourad Boudjellal a recruté des joueurs d'expérience, des joueurs qui savent comment gagner. Il avait défini un plan puis, mit de l'argent pour le mettre en oeuvre. Alors bien sûr ses méthodes ne plaisent pas à tout le monde, mais qu'importe, il a remporté le Bouclier de Brennus et effectué cinq finales en quatorze ans de présidence, un mandat réussi.

Top 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) avec le bouclier de BrennusIcon Sport

Triplé et doublé historiques

Si il a remporté le Top 14 avec tant de difficultés, c'est aussi parce que le club varois jouait sur les deux tableaux. En 2014, ils remportent le titre national et la Coupe d'Europe. Seulement la deuxième fois qu'un club français réalise cette performance, la première fois en 1996 par le Stade toulousain. L'année d'après, en remportant la troisième H Cup consécutive, les hommes de Mourad Boudjellal gravent cette performance inédite dans le marbre.

Un bilan final plus que flatteur pour un homme qui avait pris le club alors en deuxième division.