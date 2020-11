Selon nos informations, confirmées dans l’entourage du club, c’est lors d’un entraînement par groupe de huit, qu’un joueur positif, aurait pu contaminer les autres. Un des joueurs concernés aurait repris de manière prématurée l’entrainement collectif. La LNR a annoncé le report de cette rencontre qui devait se dérouler ce samedi à 18h15.

Le MHR a déjà deux rencontres en retard (contre Lyon et Castres), déjà déprogrammées pour cause de joueurs positifs à la Covid. Le match contre le CO doit se jouer en principe le 20 novembre prochain à 20h30.

Outre cette rencontre, trois rencontres de Pro D2 ont dû aussi être annulées.