Avant de prendre la direction de Grenoble, l'international aux trente-trois sélections a écrit un message d'adieu publié sur le site officiel du club dans lequel il fait part de son émotion et de sa reconnaissance : "Il n’y a pas assez de mots pour décrire la quantité de leçons et d’expériences qui m’ont fait grandir pendant dix années que j’ai eu le privilège de vivre au Montpellier Hérault Rugby. Certains d’entre vous sont plus jeunes que nous, les "vieux de la vieille", mais nous avons toujours réussi, au fil des ans, à unir nos forces et faire face ensemble lorsque c’était nécessaire. En arrivant ici, j'espérais rejoindre un club dans lequel je pouvais me voir évoluer, mais aussi trouver un club qui me voyait comme une partie intégrante de l’équipe qui grandirait avec elle. C’était difficile à trouver, mais je crois qu’à Montpellier, mes talents et mon éthique de travail ont été remarqués et appréciés dès le début, ce que je n’oublierai jamais et que je n’ai jamais cessé d’apprécier. Bien que je sois ravi de me lancer dans un nouveau voyage, je voudrais remercier du fond du cœur le Président Mohed Altrad, les supporters du MHR ainsi que ceux qui travaille sans relâche pour que tout cela soit possible. Encore une fois, merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Vous comptez tous beaucoup pour moi."