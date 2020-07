Le Montpelliérain avait accidentellement tiré sur la jambe gauche de son ami Armandt Stoman lors d’une partie de chasse. Dès lors, l’international springbok (13 sélections) avait pris en charge les frais médicaux et le salaire de son compagnon. Mais selon le dénommé Armandt Stoman, il n’aurait plus respecté cet accord depuis près d’un an. En conséquence, la victime a saisi la justice pour réclamer la somme de 473 622 € à l’ancien pensionnaire du Racing.