La Rochelle - Castres

La Rochelle est en forme. Alors que les Maritimes n'avaient plus joué depuis un mois, il se sont imposés avec brio le week-end dernier à Bayonne, bonus offensif en prime. Les Rochelais seraient donc bien inspirés de renouer cette performance à domicile. En face, le Castres Olympique connaît un début de saison très difficile à cause du Covid-19. Les Tarnais ont déjà deux matchs en retard et ne prépare pas ce déplacement périlleux de la meilleure des manières. Une grande partie des cadres pourraient manquer à l'appel. Mais pourquoi pas une réaction de la part des hommes de Reggiardo.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle avec le bonus offensif

Montpellier - Agen

Duel de bas de tableau entre les deux seules équipes qui n'ont toujours pas connu la victoire. Les Cistes sortent tout de même d'un match satisfaisant où ils étaient tout proches de faire tomber les Toulonnais à Mayol (25-21). Montpellier a donc là l'occasion rêvée pour lancer sa saison. Car en face, les Agenais sont très mal en point. Avec quatre défaites en autant de match, les Lot et Garonnais ont sombré à domicile face au Stade Français (3-20). Nul doute que Christophe Laussucq attendra une réaction majeure de ses joueurs sur ce match. Mais cette destination n'a pas l'air de leur sourire car sur la dernière décennie, Agen ne s'est jamais imposé à Montpellier.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Pau - Bordeaux-Bègles

Duexième match consécutif à domicile pour Pau qui réalise un début de saison plutôt bon avec une deuxième place au classement. Mais les Palois ont eu chaud le week-end dernier, eux qui ont arraché le nul face à Lyon in extremis (29-29). Face à Bordeaux-Bègles, un adversaire du même calibre, Pau ne devra pas repéter deux fois la même erreur et devra soigner ses entames. Mais en face, l'UBB est dans une situation compliquée. Comme le CO, Bordeaux n'a disputé que deux matchs cette saison et reste sur une performance très moyenne à Lyon. Match qui s'annonce serré mais à enjeu car en cas de victoire, la Section pourrait prendre la tête du championnat alors que l'UBB pourrait se donner de l'air. La saison dernière, l'UBB l'avait emporté 27-23 au Hameau.

Notre pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour Bordeaux-Bègles

Brive - Toulouse

Toulouse est en grande forme. Depuis sa défaite en demi finale contre Exeter, les Toulousains ont su se relever avec une victoire face à Toulon mais surtout le succès au Racing 92, futur finaliste de Champions Cup, samedi dernier (30-24). Les hommes d'Ugo Mola ont donc fait le pleinde confiance avait un déplacement toujours périlleux pour n'importe quelle équipe, à Brive. Les Toulousain n'ont gagné qu'une fois à Brive lors des dix dernières années, c'était en septembre 2017 avec un succès 22-19. Les Brivistes, eux, sont bien installés en sixième position mais n'ont pas pu jouer leur match face à Castres. Les coéquipiers du capitaine Said Hirèche auront donc faim de jeu en entrant sur la pelouse et devrait proposer à Toulouse un combat de tout les instants.

Notre pronostic : Match nul

Lyon - Bayonne

La crise sanitaire semble être derrière les Lyonnais, eux qui peuvent enfin enchaîner les matchs après une préparation très perturbée. Face à Bayonne et devant leur public, le LOU voudra se racheter en quelque sorte de son match nul à Pau qui aurait dû être un succès. En face, Bayonne voudra reprendre un coup d'avance après la victoire à Paris mais le revers ensuite à domicile face à La Rochelle. Match qui devrait être plaisant entre deux équipes qui n'hésite pas à envoyer du jeu. En cas de victoire, Lyon pourrait passer devant son adversaire du jour. Bayonne n'a plus gagné dans la capitale du Rhône depuis le 21 avril 2012 (20-19).

Notre pronostic : Victoire de Lyon

Clermont - Stade Français

Match entre deux grandes place du rugby français en clôture de cette cinquième journée. Les Clermontois, qui n'ont pas joué le week-end dernier et ont l'occasion d'enchaîner une troisième victoire à la maison après Toulouse et Agen. En face, le Stade Français s'est remis la tête à l'endroit en allant gagner à Agen et pourrait continuer sur leur lancée hors de leur bases. Une victoire parisienne à Marcel-Michelin serait historique, les Parisiens n'y ont plus gagné depuis le 10 décembre 2005 et une rencontre de Coupe d'Europe (16-12). Depuis, que des défaites hormis un match nul en 2009 19-19.

Notre pronostic : Victoire de Clermont, bonus défensif pour le Stade Français