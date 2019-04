Les Montpelliérains restent dans le coup et peuvent encore croire en une qualification. Cette lueur, c’est le fruit des trois précédents succès et c’est ce qui a permis à tout ce collectif du MHR d’aller chercher un essai en puissance derrière une longue possession et synonyme de bonus offensif, conclue par Paul Willemse (74’). Les joueurs de Vern Cotter enchainent donc une quatrième victoire et se bonifient après avoir pourtant connu un passage à vide dans ce duel qu’ils semblaient totalement maitriser lors du retour aux vestiaires, menant 21 à 0.

Les Cistes déroulent totalement durant le premier acte, avec une parfaite gestion et un jeu bien huilé. Du réalisme aussi face à un adversaire qui manque clairement de justesse. Louis Picamoles vient d’abord aplatir suite à une longue phase de possession (3’), puis Timoci Nagusa bonifie une mêlée après une percée de Yvan Reilhac auteur d’un coup de pied à suvire bien dosé (12’). Nagusa est averti peu après pour un en-avant volontaire (21’), ce qui n’empêche pas Picamoles de signer le doublé sur l’infériorité, encore en puissance (29’).

Les Agenais plombés par leur entame

Il faut attendre la 43ème minute pour voir Leo Berdeu marquer les premiers points du SUA, pourtant performant par son alignement mais trop imprécis et souvent dans l’incapacité de tenir le ballon pour inverser la pression. Agen, une nouvelle fois piqué au vif par l’essai du Montpelliérain Yvan Reilhac sur une belle prise d’intervalle (54’), parvient enfin à réagir par Facundo Bosch dans la continuité… d’une touche (58’). Son point fort ! Car oui, le MHR s’endort un peu et pense – un peu trop tôt – avoir fait la différence dans cette rencontre.

L’avertissement contre Paul Willemse pour un plaquage à retardement (61’) est même suivi d’un nouvel essai de Julien Hériteau, là encore après un lancement de jeu sur touche mais surtout suite à une percée d’une quarantaine de mètres en plein cœur de la défense dans la foulée d’une passe à hauteur de Jake McIntyre (62’). Finalement, trop peu pour empêcher ce succès des Cistes qui ont su faire preuve d’une certaine maitrise malgré ce temps faible autour de l’heure de jeu. La dynamique est bonne, et l’envie de se qualifier perceptible.