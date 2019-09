Stade français - Bayonne

Après un premier déplacement compliqué face à Lyon et une défaite sur le fil face à La Rochelle, le Stade français voudra lancer sa saison du côté de Jean-Bouin ce week-end. Pour leur première à domicile les hommes d'Heyneke Meyer accueilleront le promus bayonnais. Après sa belle victoire au Racing 92 et une défaite à la maison, l'Aviron devrait s'appuyer sur son premier match pour ramener des points de son déplacement dans la capitale.

Notre pronostic : Victoire du Stade français et bonus défensif pour Bayonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3638 vote(s) Stade français Nul Bayonne

Montpellier - La Rochelle

Une victoire bonifiée et une défaite avec le bonus également, voilà un bon début pour le MHR. Xavier Garbajosa nouvel entraîneur de Montpellier va retrouver son ancien club La Rochelle. Après une victoire difficile à Marcel-Deflandre les Rochelais auront à cœur de bien faire face à leur ex entraîneur. Un choc opposant deux grosses écuries de Top 14, rendez-vous samedi au GGL stadium à 20h45.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3471 vote(s) Montpellier Nul La Rochelle

Brive – Clermont

Pour ses débuts à domicile les Brivistes reçoivent l'ASM, après deux déplacements et deux défaites face à Pau et Agen, Brive doit s'imposer à domicile dès ce week-end. Les hommes de Franck Azéma connaissent un bon début de championnat avec deux victoires et comptent bien gagner à Brive comme ils l'ont fait à Bayonne la semaine dernière. Brive doit déjà s'imposer et prendre des points tandis que Clermont voudra marquer ce match de son emprunte et asseoir sa supériorité.

Notre Pronostic : Victoire de Clermont et bonus défensif pour Brive.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3582 vote(s) Brive Nul Clermont

Toulon – Lyon :

Voici le choc que tout Mayol attendait pour lancer la saison des Toulonnais à domicile. Au vu du contentieux qui lie les deux clubs et de la sévère défaite à Bordeaux-Bègles la semaine passée, nul doute que Patrice Collazo saura remobiliser ses hommes. En face, les Lyonnais se déplacent avec le statut de leader, mais devraient être attendus de pied ferme pour leur premier match à l'extérieur. Ngatai et Bastareaud seront absents et Gill devrait être sur le banc. Pour cela, nous voyons Toulon s'imposer d'une courte tête.

Notre pronostic : Victoire de Toulon et bonus défensif pour Lyon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3511 vote(s) Toulon Nul Lyon

Toulouse – Racing 92 :

Un choc en prime time un dimanche soir, voilà le match idoine pour Toulouse pour enfin lancer sa saison après deux défaites inaugurales. Pour cela, les Stadistes pourront compter sur le retour de leur boucher sud-africain Elstadt et sur celui de Fouyssac, de retour après un an d'absence. Côté Racing, on pourra compter sur les retours d'Imhoff et de Joseph entre autres, bien que l'équipe conserve en grande partie la même composition que lors de la victoire face à Castres. Cela ne devrait néanmoins pas suffire à bouger Toulouse sur sa nouvelle pelouse hybride.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3395 vote(s) Toulouse Nul Racing 92

Castres – Bordeaux :

Certes les Castrais réalisent un début de saison poussif dans le contenu, mais l'occasion est belle pour les Tarnais de sortir enfin un grand match. Ce seront les grandes retrouvailles avec Christophe Urios, de retour à Castres pour la première fois avec son nouveau club. Côté UBB justement, forts de leur sans faute sur les deux premiers matchs, les Bordeaux-Béglais s'appuieront en plus sur l'arrivée de leur recrue phare, l'Argentin Cordero. Pas sûr que cela soit tout de même suffisant pour renverser un Castres toujours solide à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Castres et bonus défensif pour Bordeaux.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3337 vote(s) Castres Nul Bordeaux

Pau – Agen :

Comptablement, les deux équipes en sont toutes les deux au même point. Pourtant les Palois semblent mieux armés que leurs homologues agenais cette année, d'autant qu'ils auront le luxe de les recevoir ce samedi. Attention tout de même a ne pas prendre de haut une équipe du SUA qui se déplacera avec un groupe solide, bien que privé de son ouvreur Berdeu.

Notre pronostic: Victoire de Pau.