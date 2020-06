Mohed Altrad vient de déclarer à l'émission "le Talk" du Figaro, "Si je suis élu, il y aura conflit d’intérêt. Je ne peux pas aider un club qui m’appartient. Mais je resterai actionnaire." Il quitterait donc un club qu'il préside depuis 2011 dans lequel il a beaucoup investi, et avec lequel il a atteint la finale du Top 14 en 2018, où ils se sont inclinés face à Castres.

L'élection du natif de Raqqa à la mairie montpelliéraine est loin d'être une utopie. Chevalier puis officier de la Légion d'honneur, Mohed Altrad a récolté 13 % des suffrages au premier tour. Opposé au maire sortant Philippe Saurel, et au socialiste Michaël Delfosse, il a réussi à rassembler la liste écologique, la liste de la France insoumise et celle de Rémi Gaillard, humoriste, défenseur de la cause animale. Ces 4 listes représentaient 40 % des suffrages du premier tour.