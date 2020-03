SU Agen : Tom Murday, 1169 minutes

Le SUA n’a pas beaucoup ménagé son seconde ligne australien cette saison. Très actif sur les terrains de rugby, l’Australien aura donc joué pour l’instant 1169 minutes en Top 14. Si la compétition reprend, l’équipe devra encore s’en servir jusqu’à la fin. Cette saison Tom Murday a été titulaire 94% des matchs.

Aviron Bayonnais : Alofa Alofa, 1173 minutes

C’est seulement sa première saison sous les couleurs bayonnaise, arrivé en 2019, le joueur néo-zélandais aura joué 1173 minutes depuis le début de la compétition. L’ailier n’a pas manqué une seule rencontre, il a toujours été titulaire. En inscrivant trois essais depuis le début de la saison, l’international Samoan fait une très belle entame au sein de son équipe.

Top 14 - Alofa Alofa (Aviron bayonnais) contre CastresIcon Sport

Union Bordeaux-Bègles : Kane Douglas, 1018 minutes

16 fois titulaire sur 17 rencontres en Top 14, l’Australien de 30 ans est un élément indiscutable de Bordeaux. Le seconde ligne enchaîne les bonnes performances au sein de l’effectif depuis deux saisons. Très gros plaqueur et défenseur, Christophe Urios et son staff ont bien eu raison de l’utiliser autant.

CA Brive : Saïd Hirèche, 1093 minutes

Le capitaine briviste est le joueur qui a le plus joué dans l’équipe corrézienne. Véritable exemple à suivre, le troisième ligne a été titulaire sur l’ensemble des rencontres de Top 14, un bon 17/17 pour le leader des promus. Depuis 2012, le joueur de 34 ans s’impose comme un élément phare de son équipe.

Castres Olympique : Thomas Combezou, 1255 minutes

Il est l’un des joueurs les plus utilisés depuis le début du Top 14, le centre castrais est titulaire sur les 17 matchs depuis de la saison. Il a par ailleurs inscrit sept essais cette année en Top 14, il est donc considéré comme l’un des cadres du club.

Thomas Combezou - Castres OlympiqueIcon Sport

ASM Clermont : George Moala, 1014 minutes

On ne présente plus ce joueur, arrivé il y a deux saisons maintenant à Clermont, il s’est très vite intégré au sein de l’équipe. Aujourd’hui, il fait le bonheur des Clermontois. En jouant 1014 minutes, il a été titulaire sur 15 matchs en Top 14. Mais il a surtout inscrit 4 essais dans cette compétition.

Stade Rochelais Rochelais : Jeremy Sinzelle, 1248 minutes

Il est devenu l’une des icônes des jaunes et noirs, il est titulaire indiscutable au sein de son équipe. Jeremy Sinzelle continue de marquer son club depuis le début de la saison, si la saison se poursuit, il faut s’attendre à le revoir régulièrement sur les terrains de rugby.

Lyon LOU : Charlie Ngatai, 1261 minutes

Charlie Ngatai est très souvent titulaire. Le centre Néo-Zélandais donne de sa personne en ayant joué 1261 minutes cette saison. Il a inscrit pour le moment trois essais depuis le commencement de la phase régulière. À part être un marqueur , il a une autre compétence, il sait aussi buter un atout de force pour le staff de Pierre Mignoni.

Top 14 - Charlie Ngatai (Lyon).Icon Sport

Montpellier Héraut Rugby : Kelian Galletier, 1087 minutes

L’international Français est indispensable cette saison pour son équipe de Montpellier titulaire sur 15 matchs, il aura joué 1087. Dans son club formateur, il s’illustre parfaitement cette saison. Très mobile et plaqueur, il est l’une des forces de son équipe.

Section Paloise : Fabrice Metz, 1254 minutes

Arrivé en 2016 à Pau, le deuxième ligne a beaucoup joué cette saison. Sur chaque feuille de match, il est aligné en tant que titulaire dans son équipe, et ce n’est qu’un début… Si la saison se prolonge et se termine, il sera sans doute un joueur à fort temps de jeu.

Top 14 - Fabrice Metz (Pau)Icon Sport

Stade Français : Yoann Maestri : 1174 minutes

Maestri a toujours été un joueur qui jouait de manière conséquente, que ce soit à Toulouse ou au Stade Français. Le capitaine des Parisiens est un repère pour son équipe qui est vit une saison compliquée. Il a été titulaire sur les 17 journées depuis le début de la compétition.

Rugby Club Toulonnais : Swan Rebbadj, 1271 minutes

Les Toulonnais ont su exploité des jeunes joueurs, et cela depuis le début de la saison. Patrice Collazo et son staff ont fait beaucoup joués le deuxième ligne Swan Rebbadj. Avec ses 24 bougies, ce joueur est un titulaire indiscutable.

Top 14 - Swan Rebbadj (Toulon) contre PerpignanIcon Sport

Stade Toulousain : Zack Holmes, 1025 minutes

On pouvait penser que ce serait Sébastien Bezy, mais non, c’est le demi d’ouverture Zack Holmes qui est le joueur le plus utilisé par Ugo Mola et son staff. Il a été titulaire sur 13 matchs, il a manqué très peu de rendez-vous pour combler aussi les absences de Thomas Ramos et Romain Ntamack.

Racing 92 : Baptiste Chouzenoux, 1281 minutes

Il est le joueur le plus utilisé depuis le début de la saison, aucun autre joueur n’a autant joué que Baptiste Chouzenoux. 1281 minutes à son compteur et de très belles prestations, ce joueur fait partie des indispensables de son équipe. Joueur très mobile, il apporte une plus-value au Racing.