Après la victoire de son équipe à Montpellier samedi, le manager de Lyon Pierre Mignoni a poussé un coup de gueule. Comme expliqué dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi, l'ancien demi de mêlée international n'avait guère apprécié certaines analyses ayant accompagné la composition de son paquet d'avants, avec des choix osés comme ceux de titulariser le jeune Théo William en flanker, Patrick Sobela en numéro 8 ou Temo Mayanavanua en deuxième ligne pour laisser Kilian Geraci ou Colby Fainga'a sur le banc. Il l'a fait savoir : "Avant le match, j’ai lu des commentaires scandaleux qui disaient qu’en faisant jouer untel ou untel, on ne voulait pas gagner ce match. C’est scandaleux."

" Cela nous sécurisait d'aligner certains garçons "

Surtout, le technicien a pointé un manque de respect pour les joueurs alignés. Mignoni a clairement indiqué que seules les performances dictaient ses choix, non pas le CV : "J’ai dit à mes joueurs qu’ils ne jouaient pas avec une carte d’identité. Un jeune comme Théo William a montré qu’il avait faim, donc il rejouera, c’est sûr. Je m’en fous des sélections. Je veux une émulation dans le groupe. Et pour cela, il faut être juste avec tout le monde. Que l’on ait 18 ou 35 ans, c’est pareil. Ça, on l’avait peut-être un peu perdu… et moi le premier parce que cela nous sécurisait d’aligner certains garçons qui affichaient des performances en dents de scie et qui avaient besoin de retravailler."

Pierre Mignoni, à travers sa composition à Montpellier, a donc procédé aussi à une remise en question personnelle. Cela lui a donné raison, avec un succès très important dans une période où ses hommes avaient enchaîné plusieurs déceptions. L'exemple de Théo William, auteur d'une prestation remarquée au GGL Stadium, est révélateur. Et son manager veut continuer en ce sens : "Théo William a fait un bon match, il en aura d’autres. Ce que je veux, c’est que l’on se tire les uns et les autres vers le haut." Le message est certainement passé, dans son vestiaire et au-delà.