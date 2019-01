Top 14 - Mickaël Ivaldi (Lyon) : "On jouera le coup à fond à Montpellier"

Rugbyrama : À mi-saison le LOU compte 36 points, soit 3 de plus que l’an dernier à pareille époque. Il s’agit donc d’une première moitié de championnat réussie ?

Mickaël Ivaldi : C’est sûr que c’est bien. On a fait une bonne phase aller. On sait que tous les matches sont compliqués. On peut voir que toutes les équipes peuvent gagner à l’extérieur donc il ne faut vraiment pas se relâcher et aller prendre le maximum de points à l’extérieur tout en gagnant chez nous. L’année dernière, on avait eu une série de matches sans défaites sur les premiers mois, avec une place de leader, puis un gros trou d’air. Cette année, il ne faudra pas de trou et surtout enchainer, continuer à gagner à la maison et marquer des points à l’extérieur pour être dans les six. C’est important de vraiment marquer le coup.

Quelle est votre explication sur les difficultés du moment à l’extérieur avec ces trois défaites de rang à Bordeaux, Clermont et Toulon et une moyenne de 35 points concédés ?

M.I. : On s’entraine pourtant bien tous les jours. Il y a peut-être un facteur mental qui change un peu mais, des fois, on n’arrive pas à comprendre. Les équipes que l’on rencontre sont à fond aussi. C’est compliqué. Il faut, peut-être, être plus stéréotypé dans ces matches d’hiver ? On veut mettre du jeu, donc il faut peut-être réduire ? On peut chercher pleins de situations mais ça ne nous pas dira la vérité. Là, on repart de l’avant après une bonne performance face à Agen, une équipe compliquée à jouer et qui s’accroche. On a remis les choses à l’endroit et maintenant il faut confirmer à Montpellier, on jouera le coup à fond.

Top 14 - Mickaël Ivaldi (Lyon) contre BordeauxIcon Sport

Vous parlez de jeu qui va peut-être devoir évoluer, c’est aussi une manière de constater que le LOU est plus sûr de ce qu’il peut faire ?

M.I. : Bien sûr. Cela va faire ma troisième saison ici, on s’entraine bien et c’est important de voir son équipe évoluer. C’est un jeu qui est plus sur le mouvement général, avec des passes, tout en gardant ce défi physique au niveau de la conquête. Ce mouvement collectif est bien car on s’est servi de la Coupe d’Europe où il y a beaucoup de temps de jeu. Mais il faut mixer notre jeu d’été et notre jeu d’hiver et l’on ne sera pas loin du but.

Ce jeu se base aussi sur une défense solide, qui fait la force du LOU depuis longtemps, mais mise à mal également depuis quelques temps.

M.I. : On peut voir que sur le match de Toulon, on est à 92% de réussite. Les 8%, ce sont les essais… C’est comme un match international, si tu manques un plaquage, c’est un essai ! Tous les matches ne sont pas comme ça, mais 92% cela commence à faire un bon ratio. On travaille autant la défense que l’attaque. Il ne faut surtout pas oublier la défense, c’est un point fort que l’on doit peaufiner.

" Je pourrais dire, après avoir arrêté, que mes belles années auront été à Lyon en particulier "

Plus personnellement, depuis que vous êtes à Lyon vous enchainez les matches et les performances. Vous vous sentez bien dans ce collectif ?

M.I. : Oui, je me sens très bien. C’est pour ça que j’ai re-signé jusqu’en 2022. Il y a un projet que j’ai démarré en 2016 et dans lequel je me sens vraiment bien. C’est un club qui pousse vers le haut et met tout en place pour réussir. C’est important. Les joueurs, après, on s’investit. On est là pour faire évoluer le club et le rugby à Lyon. Je m’y sens bien. On bosse dans un collectif qui est sain et c’est vachement important.

L’on peut dire que c’est la meilleure période de votre carrière ? Même s’il y a eu des titres avant avec Toulon et Montpellier.

M.I. : Oui, bien sûr. J’ai attaqué jeune à Toulon donc là je vieillis un peu (rires). J’ai un peu plus d’expérience. Je pourrais dire, après avoir arrêté, que mes belles années auront été un peu de partout mais à Lyon en particulier.

Champions Cup - Mickaël Ivaldi (Lyon) contre CardiffIcon Sport

Mis à part avec les jeunes, vous n’avez jamais connu l’équipe de France. C’est quelque chose qui est dans les pensées ?

M.I. : On y pense toujours. Celui qui n’y pense pas est un menteur. Tout sportif, tout compétiteur veut être au maximum et le maximum c’est l’équipe de France. Après, honnêtement, je ne fais pas focus sur ça. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça n’arrive pas, ce n’est pas grave. C’est le sport. Mais oui, représenter la France est un truc beau, important. Mais si ça n’arrive pas, j’aurais réussi une petite carrière sympa en passant de très bons moments avec des gens bien.