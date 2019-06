Rugbyrama : Quel bilan tirez-vous de cette nouvelle saison, quatre jours après l'élimination en demi-finale du Top 14 face au Stade Toulousain ?

Vincent Merling : C'est une saison formidable. Que cela soit dans les tribunes ou sur le terrain, c'est une saison vraiment extraordinaire qui marque une grande page de l'histoire du club. Peut-être pas la plus importante, mais la plus prestigieuse.

" On a la chance que Jono Gibbes ait des relations privilégiées avec certains grands messieurs du Rugby "

Beaucoup d'observateurs vous prédisaient pourtant une saison de transition après le départ fracassant de Patrice Collazo en mai 2018.

V.M : Il n'y a que vous, les journalistes, qui pensent que la saison a été compliquée de manière interne. C'est vrai que ça a été compliqué au moment du départ de Patrice. Compliqué affectivement et parce que l'homme était hautement respecté ici et que son départ a marqué tout le monde, moi le premier. L'institution est beaucoup plus forte que les hommes. Je ne dis pas que tout le monde est interchangeable, mais le club était suffisamment fort pour supporter ces soubresauts qui ont marqué cette saison. Si l'institution n'avait pas été aussi forte, nous n'aurions pas eu les résultats que nous avons eus. A savoir une finale de Challenge Cup et une demie de Top 14.

Vous venez d'officialiser le recrutement de Ronan O'Gara comme entraîneur. C'est une sacrée pioche.

V.M : C'est une grande fierté d'attirer Ronan. Là aussi, c'est l'institution qui a fait que Ronan a choisi le Stade Rochelais plutôt que d'autres clubs peut-être plus prestigieux que le nôtre sur le plan des résultats sportifs. C'est une marque de confiance et ça nous honore hautement. Cela s'est fait très rapidement. Bien sûr, il y a Jono Gibbes, un atout majeur pour lui. On a la chance que Jono ait des relations privilégiées avec certains grands messieurs du Rugby. Mais il y a aussi le club. O'Gara a senti qu'il pourrait mettre ses compétences au service du Stade Rochelais et nous permettre de grandir. C'est un club qui a beaucoup d'humilité mais qui a aussi beaucoup d'ambitions.

L'intersaison marque aussi le grand retour au pays de Robert Mohr, en qualité de directeur du développement.

V.M : Robert est une légende. Dix ans capitaine du Stade Rochelais. Il va assurer ce lien entre la formation, qui est l'ADN de ce club, et le groupe pro. L'équipe espoir a perdu en finale contre Toulon. La relève arrive. L'apport de Robert va être essentiel si on veut avoir des résultats probants dans les années à venir.

" Les propos de Xavier Garbajosa ? Pour moi, c'est une grande déception d'interpréter la défaite contre Toulouse en demi-finale de cette manière. "

Que regard portez-vous sur votre futur staff ?

V.M : Je tiens à dire de manière très forte que ce staff sera en parfaite harmonie avec la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Jono. En parfaite harmonie, aussi, avec les valeurs du club. C'est une chose très importante. Une équipe n'est rien si elle n'a pas un staff soudé, qui parle et qui communique le même langage. C'est peut-être le plus important des recrutements pour attaquer la nouvelle saison. Je suis très heureux pour lui de repartir avec un staff qu'il a constitué.

