Top 14 - Mauricio Reggiardo (Agen) : "Un point important"

Mauricio Reggiardo (manager d'Agen) : "C'est un point important. Quand un groupe fait des efforts, c'est bien qu'il soit récompensé. Aujourd'hui, ils sont récompensés et c'est mérité. Nous voulions profiter du contexte, car nous étions revanchards contre cette équipe de La Rochelle qui produit beaucoup de jeu. Nous voulions attaquer sans cesse, en sachant que les turn-overs allaient être la clé du match. On avait préparé ce match comme ça. On est dans la continuité de la détermination d'équipe qu'on avait essayé de mettre en place la semaine dernière contre Grenoble."