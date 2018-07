Top 14 - Mauricio Reggiardo (Agen) : "D'autres joueurs se révéleront"

Rugbyrama : Comment abordez-vous la saison à venir ?

Mauricio Reggiardo : Je l'imagine aussi dure que l'an dernier. Il y aura autant d'émotions, beaucoup de matchs en avec de la souffrance... Je l'attends avec impatience.

Facundo Bosch (SU Agen)Icon Sport

On dit souvent que le plus dur n'est pas l'année de la montée pour un promu, mais la suivante quand il s'agit de confirmer. Et vous, qu'en dites-vous ?

M.R. : Je fais confiance à ce que disent les gens et je me prépare à ce que ce soit très difficile mais je ne l'ai jamais vécu, eux non plus d'ailleurs pour la plupart alors je n'en sais rien au final. Mais avec le reste du staff, nous avons décidé d'être plus exigeants et monté tous les curseurs. Sur les horaires par exemple, les joueurs devront être beaucoup plus précis. En 2016-2017, avec Mathieu (Blin, N.D.L.R.), Philippe (Sella) et Stéphane (Prosper), nous leur avions parlé d'efficience. L'an dernier, les maîtres mots de la saison en vue du maintien étaient "respect, rigueur, plaisir", qui étaient venus en plus d'efficience. Cette année, c'est exigence .Le rugby évolue, nous essayons d'évoluer en même temps.

Mauricio Reggiardo (Su Agen)Icon Sport

Le SUALG a perdu de nombreux joueurs, dont certains cadres (Erbani, Fouyssac ainsi que les meilleurs marqueurs, Tilsley et Nakosi). Comment faire en sorte que cela impacte le moins possible le collectif ?

M.R. : Vous savez, c'est facile d'avoir les meilleurs marqueurs quand ils touchent beaucoup de ballons. Combien en ont-ils touchés par rapport aux autres ailiers du championnat ? Combien de fois ont-ils été placés dans de bonnes conditions pour marquer ? Ce serait intéressant d'avoir ces stats. Le collectif a mis en valeur certains joueurs la saison dernière et ce sera le cas cette année encore. Certaines stars qui devaient beaucoup nous apporter n'ont pas beaucoup joué l'an passé. A la sortie, ce sont les Yoan Tanga, Vincent Farré, Morgan Phelipponneau ou Facundo Bosch, qui n'étaient pas très connus, qui ont fait le plus de matchs. Clément Laporte, que nous avions aligné pour la première fois à Toulouse lors de la sixième journée, est le joueur du Mondial des U20 qui comptait le plus de temps de jeu en Top 14. Alors j'écoute ce que les gens disent parce que je suis respectueux mais vous savez, je ne fais pas de paris. Nous avons rencontré tous les joueurs que nous avons recrutés. Nous connaissons les hommes que nous intégrons, leurs qualités rugbystiques et nous savons qu'ils vont rentrer dans notre façon de fonctionner et dans notre rugby. Certains le feront plus vite que d'autres mais on ne s'est pas trompé sur les mecs qu'on a choisis.

Clement Laporte (SU Agen) vs Stade FrançaisIcon Sport

L'an passé, l'équipe avait longtemps été pénalisée par un mauvais début de saison. L'entame du championnat sera-t-elle un objectif prioritaire ?

M.R. : On peut dire qu'on n'aura pas d'excuse si on manque notre entame... L'an dernier, on ne connaissait pas le Top 14. On s'est retrouvé à recevoir Toulon après huit journées en comptant sept défaites. On était dans le dur... Cette année, nous aurons un petit avantage par rapport à Grenoble et Perpignan : notre expérience d'un an dans l'élite. Les Marchois, Béthune, Miquel et autres Hériteau, qui avaient 0 matchs de Top 14 l'an passé en ont une vingtaine désormais. D'autres joueurs se révéleront, je vous le dis. Notre effectif de jeunes joueurs nous plaît bien et nous donne beaucoup de fierté, comme aux supporters je crois.