Top 14 - Mathieu Bastareaud (Toulon) : "Nous ne sommes pas payés"

Rugbyrama : Quel est votre premier sentiment après cette nouvelle défaite à Mayol ?

Mathieu Bastareaud : C'est encore une défaite à la maison donc maintenant il va falloir commencer à regarder derrière nous, c'est une situation difficile pour le groupe et pour le club. Je le dis depuis le début mais nous allons nous en sortir qu'en étant tous ensemble.

Qu'est-ce qui vous a manqué car vous avez dominé la seconde période ?

M.B. : C'est frustrant car dans l'investissement individuel et collectif, on s'y file, on s’envoie, on se donne à fond mais malheureusement nous avons toujours beaucoup de déchets, moi le premier aujourd'hui. Il y a beaucoup de précipitations dans les zones de marques, on n'est pas assez patients et ça nous coûte des essais et donc des matchs. A nous de travailler ça pour que l'on puisse enfin être récompensés des efforts que l'on fait pendant le match. Il faut faire encore un peu plus, être encore plus au service de l'équipe. Les années passées, nous avons réalisé des coups grâce à des individualités mais aujourd'hui, il faut que l'on se base sur le collectif. Il faut que ça rentre dans les têtes de tout le monde.

Que faut-il à Toulon ?

M.B. : Il nous faut une victoire, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin d'une victoire pour enclencher quelque chose de positif et relever la tête un petit peu. Malheureusement, ç'est ça qui nous manque car dans l'investissement nous y sommes. Quand tu perds un match en ne t'y filant pas, en n'étant pas dedans, il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, tous les joueurs s'envoient et travaillent mais nous ne sommes pas payés à la fin. C'est frustrant. Il nous manque cette petite victoire qui pourrait nous faire basculer dans quelque chose de positif.

Vous rejoignez Marcoussis et les Bleus ce lundi, n'est-ce pas dur de quitter vos coéquipiers dans ces moments là ?

M.B. : C'est dur... Même si c'est toujours une joie et une fierté de rejoindre la sélection, c'est dur. C'est le scénario que je ne voulais surtout pas : partir sur une défaite en laissant les copains dans la difficulté. Mais, j'ai confiance dans les joueurs et le staff qui sont là. Je vais aussi essayer de les aider à distance du mieux que je peux.

Mourad Boudjellal est particulièrement calme, êtes-vous surpris ?

M.B. : Le plus important pour moi, c'est le groupe. Le président, ce n'est pas mon problème.

Le RCT n'est pas habitué à se retrouver à la 13e place, pensez-vous que l'équipe soit capable de faire face à ce genre de situation ?

M.B. : J'espère que tout le monde a pris conscience que l'on était vraiment en danger. On est quand même des grands garçons. On a pris conscience que si nous ne changeons pas certaines choses, on peut aller à la catastrophe mais j'ai confiance dans ce groupe et je me dis que ça va passer à un moment ou à un autre.