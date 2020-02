Tout d’abord, comment va votre épaule ?

J’ai repris l’entraînement sans contact il y a quelques semaines, pour l’instant ça va plutôt bien. Mais je ne sais toujours pas si je serai opérationnel pour le prochain match à Agen. On ne va prendre aucun risque, il faudra juger avec le staff médical quelques jours avant la rencontre mais j’espère l’être en tout cas.

Le collectif a repris l’entraînement mercredi, ces quelques jours de vacances ont-ils été bénéfiques au groupe après la défaite face au Racing ?

Ces vacances sont arrivées à point nommé pour nous tous. Le lourd revers face au Racing 92, surtout chez nous, a été très dur a vivre. Ces 10 jours de repos ont permis d’évacuer toute la frustration et surtout la déception de ce match. Cette reprise marque le début d’une nouvelle saison avec un nouvel objectif.

Le nouvel objectif que vous évoquez c’est le maintien ?

Clairement, le coach et le président nous ont parlés, il fallait qu’on se dise les choses et qu’on se rende compte de la situation dans laquelle nous sommes. Il faut accepter qu’on joue le maintien, le plus important, c’est que l’on reste soudés, ensemble comme on a l’habitude de l’être depuis quelques saisons.

Avez-vous des explications à cette première moitié de championnat complètement ratée ?

C’est délicat d’avoir une explication rationnelle… La défaite contre Bordeaux à Pierre-Fabre dès la troisième journée nous a fait mal, et nous n’avons toujours pas remporté le moindre point de nos déplacements. Cela fait partie de la vie d’un sportif, une année on peut jouer les phases finales et une autre être en fond de classement, à nous de bosser pour sauver le club, qui est notre principal objectif dorénavant.

Top 14 - Mathieu Babillot (Castres) contre AgenIcon Sport

On vous voit surtout en difficulté en défense cette saison, secteur qui faisait votre force les années précédentes…

Même si je trouve que nous sommes en train de progresser, il est vrai qu’on a du mal en défense cette année. Ensuite, on a eu un énorme bloc en Top 14, on a affronté Lyon, Clermont, Toulon et le Racing 92 consécutivement. Face à ces équipes, c’est impossible de gagner quand t’encaisses 30 points en première mitemps comme lors des trois derniers matchs. À ce niveau-là aussi on doit se dire les choses et repartir de l’avant.

À votre retour, vous ne redoutez pas d’être le capitaine d’une équipe qui joue le maintien, rôle auquel vous n’êtes pas habitué ?

Pour être tout à fait honnête, pas du tout. On a un groupe qui se connaît très très bien, qui joue ensemble depuis quelques saisons maintenant et qui a soulevé un Brennus ensemble. Le plus important, c’est de rester ensemble et soudés. On ne doit pas penser à soi mais au club, aux supporters. Les semaines qui arrivent seront très importantes, nous devrons être prêts à ce moment là.

Vous vous déplacez à Agen dans dix jours, l’occasion de frapper un grand coup à l’extérieur dans la course au maintien ?

C’est certain que cette rencontre va être l’une des plus importantes de notre saison. Ça va être un gros match, engagé face à une équipe d’Agen qui joue bien au rugby et qui est focalisée sur le maintien depuis la première journée du championnat. Il faudra bien se préparer, faire une bonne semaine de travail pour être prêt le jour J. D’autant plus que ce sera le retour de Mauricio (Reggiardo) à Armandie, ce qui va rajouter un petit coté émotionnel à ce match, et de la motivation aux Agenais

Propos recueillis par Vincent Franco