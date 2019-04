Quelques jours n’ont pas suffi à panser les plaies des Racingmen, qui se demandent encore comment leur quart de finale européen a pu leur échapper. Pour rendre la semaine moins pénible, leur staff a allégé le programme jusqu’à mercredi après-midi, départ réel de la préparation en vue du déplacement chez le dauphin du Stade toulousain. Mais avec quelles ambitions les Ciel et Blanc voyageront-ils ?

"Dans notre situation, on pense avant tout à se remettre la tête à l’endroit car on sait combien il est difficile de jouer à Clermont, répond habilement l’arrière Brice Dulin. Cela passera certes par du jeu mais surtout par le fait de leur donner le moins possible le ballon car on sait que quand ils l’ont dans les mains, c’est généralement là que ça se passe mal pour l’adversaire. Une chose est sûre, si on arrive en pensant encore à la déception du week-end dernier, cela va nous faire tout drôle". Dans ce sens, et malgré des bleus profonds à l’âme, les cadres ont tenté de réimpulser une dynamique forcément brisée par l’échec toulousain. À l’image du flanker Wenceslas Lauret : "On a évidemment un rôle à jouer dans ces moments : toujours montrer une attitude positive, éviter de faire la gueule et surtout travailler car ce n’est que comme ça qu’on retrouvera notre solidarité et qu’on pourra rebasculer vers quelque chose de positif".

De la solidarité, il en faudra à revendre aux Racingmen pour enrayer la mécanique auvergnate très rodée et qui peut rapidement faire exploser l’équipe d’en face, comme ce fut le cas à l’aller (17-40). L’entraîneur des trois-quarts altoséquanais Laurent Labit se montre d’ailleurs pragmatique sur ses attentes pour dimanche à Marcel-Michelin : "Ce n’est pas le meilleur endroit pour se refaire, on en est conscient. Même si aujourd’hui Toulouse domine le championnat, Clermont est pour moi l’équipe la plus complète car elle sait utiliser toutes les formes de jeu. Celui que les Toulousains produisent mais aussi un jeu plus fermé avec beaucoup de puissance et un jeu au pied de qualité qui permet de contourner les défenses. Elle est donc très difficile à jouer et on va pouvoir mesurer le caractère de notre équipe. On va aller là-bas avec la volonté de se retrouver, sans pression du résultat mais plutôt sur le caractère et le jeu. Après la désillusion de dimanche dernier, c’est surtout le contenu qui va nous intéresser".

Laurent Labit et Laurent Travers, entraîneurs du RacingIcon Sport

Notamment défensif, alors que la litanie de plaquages manqués contre le Stade toulousain (35) a fortement agacé le duo Travers – Labit. Des entraîneurs qui savent qu’en l’absence de Finn Russell et Teddy Thomas, ménagés, c’est certainement plus sur une solidité retrouvée qu’ils ont intérêt à miser s’ils veulent ramener quelque chose du Michelin.