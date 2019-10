Un départ mené tambour battant. Avec 5 matchs sur 8 à disputer à Gerland, on attendait l’équipe du Rhône dans les hauteurs du classement. Mais les Lyonnais ont fait mieux. Avec 7 victoires en 8 matchs, dont 2 déplacements à Toulon et au Racing, les Rhodaniens imposent un rythme pour le moment difficile à tenir pour leurs poursuivants. Avec 30 points déjà amassés (7 victoires dont 2 avec bonus offensifs), le LOU a déjà mis quelques réserves de côté en cas d’hiver difficile et laisse ses concurrents plus ou moins loin dans le rétroviseur. Le dauphin bordelo-béglais est à 4 longueurs, Bayonne à 9 unités et Clermont à 10. Surtout, la première place non qualificative pour les phases finales est à 13 points derrière.

Bien sûr les Lyonnais peuvent connaitre une mauvaise série, mais pour le moment, ils ont fait le job. "La mayonnaise a très vite pris même si une grande partie de l’effectif était déjà là l’an passé, souligne l’entraîneur des avants, David Gérard. Nous avions comme mission d’engranger beaucoup de points en ce début de saison, de se créer un petit matelas. C’est ce que nous avons essayé de faire. Même si ce matelas n’est pas très conséquent, il est existant et nous permet de préparer la suite sereinement."

Une furieuse envie de gagner

L’appétit du Lou est si grand actuellement que la seule défaite de ce début de saison - bien loin d’être infamante (24-15 à Clermont) -, reste quand même en travers de la gorge des Rhodaniens. Juste après le match, le manager Pierre Mignoni livrait une analyse lucide mais teinté de regrets : "Aidé par Clermont qui avait mis la marche avant, nous sommes sortis du match. Il faut accepter cette défaite qui semble logique sur la physionomie de la rencontre. À + 9 pour Clermont avec tous nos cartons, on peut tout de même nourrir quelques regrets dans le sens où si l’on ne sort pas du match et que si l’on est plus disciplinés et pragmatiques dans notre jeu, on peut espérer un peu plus. Mais pas comme nous l’avons fait ce soir."

Top 14 - Pierre Mignoni (Lyon OU)Icon Sport

Toutefois, ce premier revers juste avant une coupure n’entrave pas la dynamique lyonnaise. "C’est un début de saison très positif, reprend Pierre Mignoni. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Il faut que l’on reste positif les uns envers les autres. Nous sommes premiers, le championnat ne s’arrête pas là, on le sait. Nous allons nous remettre à l’ouvrage pour travailler dur et gagner."

Efficace en attaque, hermétique en défense

Ainsi, le Lou est la meilleure attaque en termes d’essais marqués avec 28 réalisations. Et cela sans dépendre d’un seul finisseur puisqu’ils sont 3 meilleurs marqueurs d’essais avec 4 réalisations (Nakaitaci, Regard et Arnold) et que déjà 15 joueurs ont pointé au moins une fois dans l’en-but adverse. Les Lyonnais ont d’ailleurs tendance à débuter fort leurs rencontres (7 essais marqués dans les 20 premières minutes sans en concéder un seul). "Démarrer vite et marquer des points rapidement, nous permet de contrôler la gestion en étant devant", note David Gérard.

Autre secteur très satisfaisant, le LOU est largement la meilleure défense du championnat avec 5 essais seulement encaissés, quand l’UBB – 2e dans ce secteur - en est à 13. La débauche d’énergie pour parvenir à ce résultat est énorme. Et l’enjeu futur est de garder le même cap, malgré une répétition de matchs qui s’annonce terrible du 9 novembre au 25 janvier. Un véritable tunnel de 12 rencontres entre Coupe d’Europe et Top 14. "C’est un moment clé de la saison, notamment dans la gestion de l’effectif, reconnaît le coach des avants. Il y a 12 matchs, aucun à galvauder mais il est clair qu’il faudra mettre des curseurs de priorité et apporter de la fraîcheur aux garçons pendant ces 2 mois." Car si le LOU est premier en Top 14, il a aussi à cœur d’effacer le 0-6 concédé en Champions Cup la saison passée et de décrocher un premier succès historique.

Une quête de fraîcheur

Face à ce challenge, le staff va conserver sa philosophie de rotations. Et veut aussi être original au quotidien pour garder l’effectif concerné. "Au-delà du rugby, l’essentiel sera de générer de la fraîcheur, insiste David Gérard. Et surtout ne pas créer de l’usure. Car nous allons enchaîner week-end après week-end et se voir très souvent, voire trop souvent. Il faudra trouver des solutions pour amener de la joie et de l’énergie aux mecs pour continuer de travailler fort. Car si nous ne sommes pas frais dans nos têtes, que l’on commence à être usés, nous serons indisciplinés et aurons du mal à gérer les matchs." Le LOU n’a en effet pas une grosse marge. Avec une touche déréglée et mené au score par l’UBB, il a dû s’employer. Et bousculé par Clermont, il est tombé dans l’indiscipline et s’est fait distancer.

Mais le challenge de faire aussi bien alors que les équipes adverses seront renforcées par leurs mondialistes est intéressant. De son côté, le LOU en aura peu à intégrer (Bamba est déjà revenu, Barassi a joué le début de saison, reste Tuisova à accueillir). Et va aussi vider son infirmerie (Devisme, Ric, Roodt, Sobela, Fearns et Palisson) avant ce bloc marathon. Seul l’arrière Clément Laporte (opéré de l’épaule) devra attendre 2020 pour postuler à nouveau. "On va se retrouver pratiquement avec l’effectif complet, apprécie David Gérard. Les voyants sont au vert pour entamer ce bloc important de 12 matchs."