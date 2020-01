Rugbyrama : Avez-vous comme objectif de prendre les 5 points samedi ?

Mahamadou Diaby : Non, être premier, cela oblige à rester humble, je pense. Être premier, cela oblige à viser des objectifs justes, raisonnables, et tout simplement continuer sur la même ligne. Dire que l'on va prendre 5 points, cela serait déjà un manque de respect vis-à-vis de Bayonne et cela serait se prendre pour qui on n'est pas. Il faut que l'on reste humble. On va tout simplement, essayer de faire du bon boulot.

Vous attendez-vous à un match piège ?

M.D. : Match piège, je n'aime pas dire ça. C'est juste une belle, une bonne équipe performante qui a fait un faux pas la semaine dernière, comme cela arrive à toutes les équipes. Cela serait bête de se baser sur le dernier match pour les juger, pour interpréter la manière avec laquelle ils vont se présenter ici. Ils ont prouvé des choses depuis le début de saison. Il faut se préparer en conséquence. Ce n'est pas un match piège, mais un match contre une bonne équipe qu'il va falloir gagner.

Quel sera leur état d'esprit ?

M.D. : Après une lourde défaite, vous savez comment cela se passe généralement. On a envie de faire mieux la semaine qui suit. On est un peu revanchard. C'est un match costaud qui nous attend.

Comment voyez-vous le reste de la saison pour l'Union ?

M.D. : Écoutez, j'ai un regard extérieur depuis 7 semaines et ce que j'ai vu m'a plu. On est en train de devenir une vraie équipe, dans le sens où il y a une émulation. Tous les joueurs veulent un petit peu leur part du gâteau. C'est ce qui fait que peu importe la composition, les matchs, le contexte, on arrive à garder un même état d'esprit et à ramener des victoires. Tant qu'il y aura cette ambiance qui régnera dans l'équipe, cette volonté de se surpasser, je pense que la fin de saison sera plus qu'agréable.

Top 14 - Mahamadou Diaby (Bordeaux)Icon Sport

Lors de votre absence, il y a eu 6 victoires et un nul, est-ce plus long à vivre quand cela gagne que quand cela perd ?

M.D. : C'est plus long à vivre quand ça perd ! J'essaye de voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Le fait que l'équipe ait été performante durant ma suspension, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux vivre la situation. L'ambiance était meilleure au club. Il y avait une réelle ambiance de travail. Ce sont toutes ces choses qui m'ont aidé aussi à passer cette période qui n'était pas simple pour moi. Cela a été un coup d'arrêt radical. De voir que je fais partie d'une équipe performante et où il y a cette émulation, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Car au-delà d'être un joueur, j'ai toujours voulu être dans une équipe performante, une vraie équipe.

Durant cette période, avez-vous rongé votre frein ?

M.D. : J'avais juste cette volonté de réintégrer l'équipe. Déjà 7 semaines, c'est long.

Vous en êtes-voulu de cette faute, car c'est le seul match où l'UBB ne prend pas de point ?

M.D. : Si je m'étais dit ce que vous me dites, j'aurais sombré dans quelque chose d'inutile. Cela serait dire que l'on a perdu ce match, parce que j'ai pris un carton. Pour moi, ce n'est pas la raison pour laquelle on a perdu et après avoir fait le bilan de la rencontre, on s'est rendu compte que ce n'était pas la raison. Ensuite, par rapport à mon geste, non, je ne m'en suis pas voulu parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, cela n'était pas le fruit d'une initiative idiote de ma part où je me suis dit "je vais tuer quelqu'un aujourd'hui". C'est un accident, un fait de jeu. Donc, je ne peux pas m'en vouloir pour cela. Mais c'est vrai que quand cela arrive, ce n'est jamais plaisant. Mais je ne m'en veux pas. Parce que ce n'était pas un geste volontaire, mais le fruit d'un contact entre deux joueurs. Du rugby tout simplement.

Top 14 - Mahamadou Diaby (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Est-ce que cela peut changer votre mentalité pour le prochain plaquage que vous aurez à effectuer ?

M.D. : Je ne change pas. Parce que j'ai des valeurs qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Je ne peux pas tout remettre en question sur une action qui n'est pas volontaire. Concernant cette action, on la refait dix fois, il se passera dix fois la même chose. Cela va trop vite, ce n'est pas intentionnel. C'est le fruit de l'action. Je pense que je vais rester le même joueur que je suis, respectueux envers mes coéquipiers, envers les joueurs que j'affronte. Non, il y a rien à changer. Je suis le même.

Quand l'équipe tourne, le plus dur n'est-il pas de regagner sa place ?

M.D. : Non, je ne dirais pas que c'est le plus dur. J'ai eu juste à retrouver ma forme et à faire ce que je faisais avant ma suspension. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver. Juste me remettre en forme, continuer à mettre ma pierre à l'édifice et voilà. Notre force cette année, c'est qu'on est une équipe. C'est un grand puzzle dans lequel on est tous des pièces un petit peu maîtresses. Le manager nous utilise de la manière qu'il souhaite et cela marche.

2020, est-ce la bonne année pour l'UBB ?

M.D. : J'espère. Je ne suis pas devin, mais en tous cas, on va continuer à travailler. Et en travaillant, tout est possible. Oui, cela peut être une bonne année pour nous. À condition que l'on continue à travailler, que l'on soit sérieux.

Quels sont les signes qui vous font dire ça ?

M.D. : C'est la première fois que l'UBB est première à cette période de l'année. Déjà, ça si ce n'est pas un signe, je ne sais pas ce que c'est. Et puis c'est tout ce que vous voyez depuis le début de saison. On sent qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas aléatoire. Il y a quand même une constance. C'est assez solide. Tout cela fait partie des signes qui me font dire que 2020 peut être une bonne année. À condition, encore une fois que l'on continue à travailler. Parce que dés que l'on va relâcher la pression, ça pousse derrière et cela peut vite devenir difficile.