Débuté sous un magnifique soleil puis terminé dans des conditions rendues plus difficiles par le vent, ce derby bascule finalement à l’ultime seconde. Quand Alexis Palisson s’en va dans l’en-but après une passe sautée de Delon Armitage, créant le décalage sur un renversement, suivie de la transformation de Jonathan Pélissié pour faire basculer le match (79’, 23-24). Le LOU fait la différence alors qu’il n’avait pas marqué le moindre point depuis le début de la seconde période.

Cette dernière action vient clôturer une rencontre où les deux formations auront tenté des choses malgré des équipes remaniées, une philosophie portée vers l’attaque ce qui a quand même donné du déchet. On ne peut cependant pas reprocher cette volonté de tenter des choses. Un joueur incarne cette énergie, Bastien Guillemin. Auteur d’un doublé, l’ailier grenoblois a profité d’une glissade de Jean-Marcellin Buttin (8’) puis d’une accélération de Gervais Cordin (47’) pour se distinguer, lui qui n’a eu de cesse d’animer son attaque.

L’après déjà dans les têtes

Avec un LOU concerné par un barrage à domicile et un FCG tourné vers son Access Match, les prochaines échéances étaient forcément dans les têtes, ce qui a donné lieu à pas mal de changements et des premières en Top 14. Lilian Rossi pour Grenoble, Arthur Helmich et Martial Rolland pour le LOU ont ainsi connu leurs débuts, dans un duel qui avait pris rapidement une couleur lyonnaise grâce à Adrien Séguret derrière une mêlée et après un coup de pied à suivre (3’, 0-7) et Loann Goujon en puissance sur un porté (31’, 10-17).

Le derby aura pu connaitre une finition grenobloise avec la détermination de Steven Setephano, servi sur un plateau par Cordin après une course de Germain (76’, 23-17), mais c’était sans compter cette réaction sur le fil des Gones. Et Gaëtan Germain a connu quatre échecs au pied qui empêche cette ultime victoire pour la dernière au Stade des Alpes qui rendait hommage à ses partants. C’est assez anecdotique car le week-end prochain sera bien plus décisif.