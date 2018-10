Top 14 - Lyon : Pierre-Louis Barassi "Je n’ai pas envie de griller les étapes"

Rugbyrama : Avec déjà six matches dont quatre titularisations (1 essai), vous attendiez-vous à être autant sollicité dans ce début de saison ?

Pierre-Louis Barassi : Oui et non… Il y a quand même pas mal de concurrence mais on a un groupe élargi et des joueurs ne peuvent pas faire quarante matches dans l’année. C’est cool que le staff puisse se reposer sur des jeunes et avoir confiance en nous pour prendre la relève. Une équipe qui tourne bien est une équipe qui a un bel effectif et de très bons joueurs donc c’est un peu plus dur de faire rentrer des jeunes.

D’autant que vous avez pu enchainer malgré ce cap à franchir, et c’est peut-être cela le plus important et le plus réjouissant ?

P-L.B. : C’est important d’enchainer, je suis très content. C’est sûr que c’est dur, mais on est là pour apporter de la fraicheur et quelque chose qu’il n’y a pas dans l’équipe. On prend ce qu’il y a prendre. C’est peut-être la suite logique. Tôt ou tard, il fallait forcément rentrer dans le grand bain. C’est en train de se faire maintenant donc j’espère que je vais continuer à honorer ma place, à mouiller le maillot comme il faut.

Que pensez-vous pouvoir apporter à cette équipe ?

P-L.B. : Je fais le travail que l’on me demande. J’essaie d’apporter le plus possible à l’équipe. Les coaches me disent le rôle que j’ai à jouer et j’essaie de le remplir au maximum. Il y a des leaders pour nous amener vers le haut et je fais partie des soldats qui doivent suivre.

" Ce n’est pas parce que l’on est Champion du Monde que l’on a forcément une place attitrée dans un effectif "

Votre double sélection avec les Barbarians et l’équipe de France à VII est un bel honneur !

P-L.B. : C’est un très bel honneur. C’est à moi de mouiller le maillot, de montrer que j’ai la place au sein de ces effectifs. C’est un petit peu de pression mais c’est de la pression positive. Je ne m’y attendais pas du tout, c’est sûr que ça fait vraiment chaud au cœur.

À l’image de Demba Bamba sélectionné avec le XV de France, c’est une belle marque de confiance pour cette génération sacrée Championne du Monde ?

P-L.B : Je vais essayer de prendre les choses les unes après les autres. Je n’ai pas envie de griller les étapes. J’ai envie de continuer à me frayer une place au sein de cet effectif du LOU Rugby. C’est cool que l’on nous suive mais pour l’instant le plus important est vraiment de performer avec le LOU Rugby et de continuer à prouver à Pierre Mignoni et l’ensemble du staff qu’ils peuvent me faire confiance. On parlera plus tard de plus haut…

Vous sortez quoi qu’il arrive de quelque chose d’énorme !

P-L.B. : C’était un truc grandiose. C’était magnifique mais c’est fini. Il faut basculer. C’est fort mais c’est un titre de jeunes. Des mecs avec qui je joue, comme Lionel Beauxis, l’ont gagné. C’est beau mais ce n’est pas non plus extraordinaire. Il faut essayer d’écrire l’histoire en plus gros avec le LOU Rugby.

Ce titre de Champion du Monde a changé des choses en termes de statut ou d’attente ?

P-L.B. : Je ne pense pas que l’on ait un statut. C’est sûr que c’est beau parce que c’est un titre, c’est une histoire que l’on a écrite ensemble. Le club et la sélection n’ont rien à voir. Si on est bon en sélection, on ne l’est pas forcément en club. Je pense qu’il faut bosser dur tous les jours pour montrer que les coaches peuvent compter sur nous. Ce n’est pas parce que l’on est Champion du Monde que l’on a forcément une place attitrée dans un effectif.