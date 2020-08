Pierre Mignoni (manager de Lyon) : "Un bon match de reprise"

'Il y a eu des approximations des deux côtés, probablement amplifiées par l’excitation des premiers contacts, de rejouer après six mois d’arrêt. Le contenu de notre première période me satisfai. Offensivement, on a vu des choses intéressantes. En deuxième mi-temps par contre, on a alterné les choses imprécises. On perd logiquement face à un adversaire qui a connu moins de déchet que nous. Mais c’était un bon match de reprise, et c’est bien là l’essentiel, puisque tout le monde a pu jouer. Le seul point négatif concerne nos deux blessés (le deuxième ligne Loann Goujon et le pilier Sunia Vuli, NDLR) à des postes où nous avons déjà un peu de casse."

Laurent Travers (manager du Racing) : "Gagner en discipline"

"L’essentiel, c’était de pouvoir rejouer au rugby, retrouver le terrain, les spectateurs, après en avoir été coupés pendant cinq mois et demi. Le contexte était bien sûr étrange, mais on était prévenu. S’il faut en passer par là pour jouer, alors il ne faut pas hésiter. La priorité, c’est la santé de tout le monde. On va probablement devoir s’adapter encore pendant un moment donc il va falloir commencer à s’y habituer. Le rythme de la partie était un peu haché, parce qu’on avait demandé à ce que l’arbitre soit vigilant sur le tempo de la phase plaqueur-plaqué, et il l’a été. À nous de travailler cet aspect pour gagner en discipline."