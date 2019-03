Pierre Mignoni va devoir composer jusqu’à la fin de la saison sans le talonneur Jérémie Maurouard, qui a confirmé ce jeudi que sa saison était terminée. "Après un mois d’attente pour revenir sur les terrains, malheureusement il a été décidé que je me fasse opérer à cause d’une hernie aux cervicales", a expliqué le joueur sur les réseaux sociaux, informant que son opération aurait lieu le 5 avril. Le troisième ligne Patrick Sobela est lui aussi contraint de passer sur le billard, le 2 avril prochain, en raison d’une double entorse d'une cheville et d'un gros orteil. "Malheureusement c’est la fin de saison pour moi après ma blessure (…). Une intervention est nécessaire pour réparer tout ça. C’est avec beaucoup de tristesse que je laisse mes partenaires finir le boulot sans moi mais ils pourront compter sur moi pour le soutien", a là-aussi indiqué le joueur sur les réseaux.