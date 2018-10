Top 14 - Lyon en quête de régularité

C’est avec les idées claires que Lyon aborde son déplacement dans l’aréna francilienne, pouvant notamment surfer sur des retours opportuns. Après le troisième ligne Carl Fearns la semaine dernière et en attendant Virgile Bruni qui devrait jouer avec les Espoirs ce week-end, c’est le talonneur Mickaël Ivaldi qui réintègre le groupe.

Par deux fois aussi, l’équipe s’est entrainée sur synthétique pour se rapprocher des conditions de match, voulant ainsi mettre toutes les chances de son côté. "Le focus est d’essayer de trouver de la régularité dans les prestations. Depuis le début de saison, on est capable de faire de très belles choses. Par exemple de faire une très bonne première période mais d’en faire une seconde où l’on dirait que l’on ne sort pas du vestiaire", regrette l’entraineur des avants Karim Ghezal.

Karim Ghezal (Lyon)Rugbyrama

L’indiscipline à l’extérieur a été identifiée

A l’aube de la septième journée et avec ce constat, regardons le bilan sportif de la formation lyonnaise qui mis à part un nul inaugural face à Toulouse, a déroulé devant son public avec deux victoires bonifiées face à Montpellier et Grenoble. En déplacement par contre, il y a eu un succès difficile à Perpignan, intercalé entre deux défaites à Castres et La Rochelle.

Ce n’est que le premier quart du championnat et Lyon doit, comme beaucoup d’autres, encore monter en puissance mais de ces copies, une statistique saute aux yeux, celle des pénalités concédées : 9, 7 et 7 lors des trois réceptions, 17, 12 et 14 sur les trois déplacements. Le problème a été identifié par le staff lyonnais et Karim Ghezal précise que l’équipe "travaille sur le fait d’essayer d’avoir moins de 8 pénalités par match."

" Il faut que l’on arrive à s’adapter au contexte (Karim Ghezal) "

Comment expliquer ce souci ? Pas évident. Le LOU travaille sur sa capacité collective à gommer ce mal. "On essaie de trouver des solutions en se réunissant avec les leaders. Il faut que l’on arrive à s’adapter au contexte du week-end et faire en sorte que les joueurs trouvent les solutions sur le terrain pour caler le rapport de force du jour", poursuit Ghezal.

A Castres par exemple, les Rhodaniens ont été beaucoup sifflés dans le contest au sol, sans parvenir à rectifier le tir en cours de match. Et à La Rochelle, c’est la mêlée qui a posé souci. Néanmoins, des progressions ont toujours été observées d’un match sur l’autre tandis que Pierre Mignoni essaie d’échanger au maximum avec les arbitres après les matches pour avoir des retours et ainsi progresser dans la capacité à s’adapter.

Pierre Mignoni et Karim Ghezal (Lyon LOU)Icon Sport

Des statistiques qui confirment une mue

L’adaptation est un maitre-mot, et rime avec progression. Lyon peut toujours compter sur sa solide défense mais essaie de varier son attaque. Cela prend du temps. Les arrivées de Wisniewski ou Ngatai apportent un plus indéniable, "mais on peut faire beaucoup mieux en étant plus organisé", confie l’ailier Toby Arnold.

On constate que le LOU est l’équipe qui réalise le plus de passes après-contact, et qu’elle figure sur le podium des formations parcourant le plus de mètres ballon en main et réalisant le plus de passes. En conséquence, c’est aussi celle qui perd le plus de ballons. Ajoutée à l’indiscipline, ces scories sont un autre axe de travail. "On a besoin de beaucoup parler car c’est mental. Il faut diminuer le stress mais on a trouvé un truc cette semaine et on va voir si ça marche", promet Toby Arnold.