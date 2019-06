Dimanche à Bordeaux, Baptiste Couilloud et Jonathan Wisniewski devraient à nouveau former la charnière lyonnaise, eux qui viennent de remporter face à Montpellier le premier match à élimination directe de leur carrière en Top 14. Le demi de mêlée formé à Lyon et l’ouvreur arrivé l’été dernier de Toulon comptabilisent désormais 400 minutes ensemble, avec neuf matchs en commun pour cinq titularisations et un bilan de quatre victoires pour une défaite.

Capable de dynamiser pour le premier, et auteur d’un sans-faute au pied pour le second, ils ont été à leur manière précieux lors du barrage. Toutefois, Pierre Mignoni expliquait que les deux joueurs devaient encore "prendre beaucoup plus d’initiatives et donner le tempo par rapport à la stratégie mise en place", une manière de comprendre où peuvent se situer les axes de travail dans la préparation de la demi-finale face à Clermont.

Baptiste Couilloud (10 matchs, 6 titularisations)

De l’aveu de son coach, le match contre Montpellier "l’a fait grandir mais il a encore besoin de grandir. Il est pétri de talent, très surprenant, a beaucoup de maturité mais il a besoin de connaitre des matchs comme ça, comme un jeune demi de mêlée de son âge." Surtout, il revient de loin après sa fracture de la malléole externe gauche avec rupture ligamentaire le 29 septembre et une convalescence parfois mouvementée. Depuis son retour en avril, il a joué cinq fois (trois titularisations) et le staff est agréablement surpris de son niveau. "Quand il s’est blessé, si l’on m’avait dit qu’il reviendrait à ce niveau tout de suite, j’aurais signé. Il a fait tout ce qu’il fallait avec les kinés", apprécie l’entraineur des trois-quarts Kendrick Lynn au sujet d’un jeune de 21 ans qui s’est formé aux côtés de Pierre Mignoni et Frédéric Michalak, et dont il peut encore bénéficier des conseils attentionnés au quotidien.

Top 14 - Baptiste Couilloud (Lyon)Icon Sport

Ses qualités, elles sont évidentes et sautent vite aux yeux du fait de son énergie une fois sur le terrain. Parfois "il faut un peu le canaliser, préfère en rire Kendrick Lynn. Cela reste quand même un atout surtout quand le sang monte. Avec son habilité à accélérer, plus il joue, plus il va voir les opportunités autour des rucks. Il peut progresser dans la prise de décision mais par rapport à son intelligence et son habilité à gérer les autres, c’est un leader. Il peut toujours progresser mais il a toujours eu ces qualités." Ce qui fait donc que malgré son jeune âge, celui qui compte trois sélections en Bleu ne fait pas de complexe, dégageant de l’assurance. Davantage finisseur la saison passée et plutôt détonateur cette année, Baptiste Couilloud sait en plus que cette phase finale est une chance unique et quasi inespérée de revenir dans les bons papiers en vue d’une sélection pour la prochaine Coupe du Monde.

Jonathan Wisniewski (19 matchs, 16 titularisations)

Face au MHR, Wisniewski a eu moins d’impact que sur d’autres rendez-vous et son coach l’a trouvé "très bon parfois, et parfois c’est vrai un peu timide. Il peut faire mieux et il le sait", ne serait-ce qu’au regard de son expérience forte de quinze saisons chez les professionnels. Malgré quelques blessures en début de saison, il reste un grand artisan de la bonne saison du LOU, notamment avec son statut de deuxième meilleur réalisateur du championnat (245 points) au troisième pourcentage de réussite (89,11%). "Son point fort, c’est son habilité à gérer un match. Il est très intelligent. Il réfléchit beaucoup et comprend bien comment on veut jouer. Il peut gérer", explique Kendrick Lynn. Revanchard après une saison avec seulement sept apparitions du côté de Toulon, il a trouvé à Lyon un cadre qui lui convient davantage, où il a la confiance en sachant que le natif d’Albi fonctionne beaucoup à l’affect.

Jonathan Wisniewski (Lyon) face à ToulonIcon Sport

Sa première apparition de la saison à Castres a même fait office de déclic. Après la défaite 19-16 à Pierre-Fabre, Jonathan Wisniewski regagne les vestiaires frustré et déçu, regrettant notamment un échec au pied qui aurait pu être déterminant dans le courant de la seconde période. Et de suite, Pierre Mignoni lui a fait comprendre qu’il ne lui en tiendrait pas rigueur, compatissant avec ce rôle ingrat du buteur sur qui toute la pression repose parfois. Kendrick Lynn se souvient quant à lui des premières semaines au club du joueur, "dès qu’il est arrivé, il a fait les bonnes choses. Il a bossé, même hors du terrain, Il est resté longtemps avec des partenaires et j’y ai vu des qualités hyper importantes. J’ai vu tout de suite qu’il était venu avec une très bonne attitude, une volonté de bosser et de progresser." Aujourd’hui tout semble résider dans sa capacité à enchainer, et il en aura l’occasion au Matmut Atlantique.