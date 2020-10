C’est peu dire que le LOU a d’ores et déjà payé un très lourd tribut à la Covid-19, entre un stage de début de saison annulé, une première réception du Racing sans le moindre entraînement en commun, et désormais celle de l’UBB décalée à lundi en raison d’une recrudescence de cas positifs. Évidemment pas un hasard, dans une des villes de France les plus touchées par la maladie, mais une fatalité face à laquelle les Rhodaniens cherchent, malgré tout, à se montrer inventifs et optimistes. Ainsi, face à une jauge réduite à 1 000 personnes, le LOU a pris l’initiative de proposer un événement inédit et exclusif à ses abonnés qui ne pourront pas être présents au stade grâce au partenaire principal GL Events, en accueillant un millier de personnes au centre des Congrès de Lyon, dans le plus strict respect des règles sanitaires.

"La crise sanitaire et les restrictions qui y sont liées nous poussent à inventer de nouvelles façons de vivre notre passion, expliquait le président Yann Roubert. Cette diffusion au Centre des Congrès ne nous consolera pas de ne pas pouvoir vivre ce match avec tous nos supporters au Matmut Stadium Gerland mais au moins permettra-t-elle auprès de 1 000 d’entre eux de partager des émotions que seul notre sport peut offrir."

Couilloud : "La Covid, ce n’est pas une excuse, c’est une question d’état d’esprit"

Une obligation de se réinventer évidemment partagée par le secteur sportif, où le manager Pierre Mignoni se voit sommé de naviguer à vue et de s’adapter en permanence. Preuve de ce va-et-vient, huit joueurs non retenus à Toulon effectueront leur retour (Gomez-Kodela, Sobéla, Goujon, Couilloud, Barassi, Ngatai, Mignot, Wulf), alors que sept autres doivent quitter le groupe, entre blessures et positivité à la Covid-19 : Maurouard, Devisme, Ric, Wisniewski, Fernandez, Grosso, et Laporte. Un chamboulement qui se répercute fortement sur le poste d’ouvreur, où Léo Berdeu sera le seul spécialiste disponible pour ce match de la plus haute importance.

Ce qui n’effrayait pourtant pas son partenaire à la charnière, le capitaine Baptiste Couilloud. "On savait que ça allait être une saison un peu particulière, alors on commence à y être habitué. C’est difficile pour trouver ses marques car s’entraîner dans son garage une semaine sur deux, ça n’aide pas à trouver des automatismes. Disons que l’on fait avec. Le point qui nous fait le plus défaut depuis le début de saison, c’est l’intensité que l’on met dans les rucks et dans les zones de contact. Ça, je pense que c’est aussi dû, en partie, au fait que l’on a toujours été dans une bulle à s’entraîner que par cinq… On a fait un peu moins de contacts et peut-être que l’on est resté dans une phase du protocole où on limitait les contacts… Mais ça ne tient qu’à nous d’élever le curseur et de mettre l’intensité nécessaire pour être présent sur les zones de contact. La Covid, je ne pense pas que ce soit une excuse. C’est juste une question d’état d’esprit." Aux Lyonnais de ne pas se trahir donc, dans cette réception à hauts risques…