Le LOU a peut-être forgé à Pau sa qualification pour les phases finales (27-24). Le plus drôle, c'est que les Lyonnais n'étaient pas contents d'eux alors que, vu des tribunes, nous les avons trouvés nettement supérieurs. Pierre Mignoni a évoqué une "perte de contrôle du match" en deuxième mi-temps, tout en reconnaissant les bonnes choses faites par ses hommes (lire Midi Olympique). Le capitaine Julien Puricelli fut beaucoup plus sévère, il trouva aussi le match pas si positif : "C'est le genre de recontre que nous devons gérer à partir de la 60 eme minute en pensant à la fin de la saison." (lire également Midi Olympique). En somme, les Lyonnais estimaient le score trop étroit au vu de leur supériorité. Ils se plaignaient d'une deuxième mi-temps trop erratique.

Top 14 - LyonIcon Sport

Oui, c'est vrai, mais Pau avait su trouver l'orgueil pour jouer son va tout. A la mi-temps, les Lyonnais menaient quand même 24 à 10. Nous avons trouvé les joueurs du LOU très forts offensivement et très forts en conquête, surtout en touche, évidemment, leur traditionnel point fort. En première période, ils ont marqué trois essais sur des offensives tranchantes, on les pensaient partis pour uns score fleuve. On peut comprendre les critiques du coach et du capitaine, mais on se dit qu'elles étaient un petit peu sévères car Pau se devait de revenir un minimum dans la partie. "On est quand même contents de cette victoire. Nous sommes quand-même troisièmes. En plus, nos entrants ont apporté une plus value, sur des grattages, des trucs comme ça. C'est ça qui a fait gagner le match selon moi" détaillait Jean-Marc Doussain, passé de la mêlée à l'ouverture en deuxième période.

Lui ne voyait donc pas que des points négatifs dans ce deuxième acte. En plus, le LOU y a subit deux cartons jaunes (Ric et Ivaldi) mais ne s'est pas vraiment désuni et a conservé le ballon impeccablement dans les cinq dernières minutes après le dernier essai de Domingo. Ce qui a énervé les Lyonnais, c'est cette occasion manquée vers la 48e eme minute quand un contre de Naikataci et Palisson n'est pas allé au bout, les Lyonnais ont donné le sentiment de tergiverser sur ce coup qui aurait pu mettre les Palois vraiment au fond du seau. Mais ça ne nous a pas fait oublier le festival de la première période et les neuf ballons piqués sur lancer adverse. Les Lyonnais se sentaient en répétition avant les phases finales et ne se sentent pas encore prêt pour cette échéance.