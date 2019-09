Avec seulement 21 points encaissés sur les deux premiers matchs, l’équipe de Pierre Mignoni débute le championnat sur de bonnes bases défensives. Et c’est tout sauf une surprise, car Lyon en a fait sa philosophie. "C’est le résultat du travail fait par les joueurs. Cela veut dire qu’ils se lèvent vite, qu’il se replacent vite, qu’ils bossent dur et chacun pour les autres. Je suis aussi content avec l’intention en défense. Les mecs veulent monter fort et chercher les opportunités pour faire des plaquages dominants. Ça fait partie de ce que l’on recherche cette année", confie Kendrick Lynn. L’entraineur des trois-quarts poursuit en expliquant que "tout n’est pas parfait, bien sûr, car les adversaires ont eu des opportunités de marquer. Il y a eu des franchissements, des mecs se sont parfois trompés de rôle, mais ce que l’on demande c’est de tout le temps avoir les bonnes attitudes. La défense, c’est travailler pour le mec à côté de toi et c’est ça que l’on veut développer comme culture."

Carl Fearns, un solide combattant

Le LOU a débuté par deux succès contre Paris et Toulouse, et aborde un duel à Toulon qui fera office "de gros challenge car il faudra rester discipliné dans notre système, surtout après plusieurs phases sous pression", enchaine Kendrick Lynn. Lyon pourra notamment compter sur Carl Fearns, victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit en octobre 2017. Pratiquement deux ans plus tard, le troisième ligne anglais donne enfin la sensation de retrouver toute l’étendue de ses capacités et suscite beaucoup d’enthousiasme, notamment en interne. "Oui je me sens bien, plus puissant. Je me relève plus vite. Les sensations reviennent et je redeviens celui que j’étais avant. Cela a pris un peu plus de temps mais je me sens en confiance. Chaque match que je joue, je me sens mieux et je retrouve mes qualités", insiste-t-il avec le sourire, bien décidé à contribuer à la solidité défensive pour une raison simple, "les équipes qui gagnent le Top 14 ont normalement la meilleure défense."

Carl FearnsRugbyrama

"Cette saison, ma puissance est de retour !"

Face à Paris et Toulouse, il a terminé la rencontre en étant le joueur ayant porté le plus le ballon et sa moyenne de mètres gagnés par match est de 58 ! Plus que précieux au plaquage également (13 unités contre le Stade toulousain), sa palette redevient plus large et le coffre va à nouveau avec. "Ma manière de jouer, c’est de toucher beaucoup de ballons dans un match. Donc je suis plus vite fatigué que d’autres joueurs, mais je suis toujours autant impliqué. Cela prouve que je retrouve la forme. Cette saison, ma puissance est de retour !" Les Rhodaniens espèrent pouvoir capitaliser sur celui qui avait été nommé au palmarès des meilleurs joueurs du Top 14 de 2017 et qui a le potentiel, à 30 ans, pour exploiter toutes les qualités qu’on lui connait. D’autant qu’à son poste, Carl Fearns a un apprenti particulier en ce début d’exercice en la personne de Mathieu Bastareaud... "Je ne sais pas si l’on va jouer ensemble, mais j’espère au moins jouer une fois avec lui", rigole d’ailleurs l’Anglais.

Sans "Basta", avec Lambey et… détermination !

À Mayol, Lyon se présentera justement sans "Basta", un choix de Pierre Mignoni qui souhaite préserver le nouveau n°8 de toute charge émotionnelle que pourrait représenter ce retour dans le Var, quelques semaines après son départ de la Rade. À l’inverse, Felix Lambey sera bien là. Recalé de la liste des Bleus pour le Japon, le deuxième ligne devrait transformer sa frustration en une immense détermination… à l’instar de son entraineur qui n’a que peu goûté les déclarations pour le moins hostiles de Mourad Boudjellal. Son ancien président n’hésitant pas à qualifier cette semaine les ex-Toulonnais du LOU comme n’étant "pas loin d’être des mercenaires." "Des hommes fiers", a répondu Pierre Mignoni visiblement agacé, lui qui conserve son âme du RCT, estimant de Mourad Boudjellal "parle facilement devant les micros mais quand on est en face à face, beaucoup moins." Voilà une source de motivation supplémentaire pour un LOU, solide, dont on ne cesse de dire que ses crocs sont acérés.