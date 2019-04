Du spectacle avec six essais et un suspense final quant à l’issue de la rencontre, on en aurait presque oublié les maladresses et autres fautes qui ont aussi nourri ce Pau – Lyon (27-24 en faveur du LOU et bonus pour les Béarnais), alternant comme la météo entre grisailles et éclaircies.

Il y aura eu un premier tournant dans ce match : l’entame rhône-alpine. Ou plutôt, la difficulté des Pyrénéens à entrer dans le rencontre. Les deux premiers essais du LOU (5e et 8e) ont été facilités par une défense absente. C’est ainsi que les coéquipiers du capitaine Julien Fumat ont du se réveiller après un cinglant et précoce 14-0.

Top 14 - Pierre Mignoni (Lyon)Icon Sport

Lyon sur le podium en attendant le Racing 92 puis Perpignan

Mais dans un Hameau courroucé de cette attitude nonchalante, les hommes du 64 ont répondu avec courage. Et avec leurs pénal’touches. C’est en force et après ce type d’action qu’ils ont marqué deux de leurs trois essais pour espérer s’offrir un come-back, malgré le fait de vivre une fin de saison quasi sans enjeu.

Mais il y aura eu un deuxième tournant dans ce match. A trois minutes du terme et alors que les Vert et Blanc étaient revenus à trois points de leurs adversaires (!), ils ont commis un en-avant sur la réception du coup d’envoi. En suivant, les hommes de Mignoni en ont profité pour, à quatorze, proposer près de trois minutes de picks and go. Les Palois n’ont plus revu le ballon et Lyon a pu valider ce succès qui le place sur le podium du classement avant le Clermont – Racing 92 de ce dimanche et avant la réception de Perpignan lors de la prochaine journée. L’essentiel en quelque sorte, au regard des succès de ses concurrents lors de cette 21e journée.