Rugbyrama : Deux mi-temps différentes, mais cinq points au bout du compte, c’est ce qu’il faut retenir ?

Louis Picamoles : Oui, c’est une après-midi plutôt positive, dans le sens où on a montré qu’on était capable de faire de bonnes choses. Mais on a pris une bonne alerte dans la seconde mi-temps, ce qui nous a permis de ne surtout pas relâcher nos efforts, pour continuer à travailler. Ce qui nous attend dans les matches prochains, ce sera du solide. Donc il va falloir être performant sur un match complet.

Vous avez quand même su réagir après cette alerte, jusqu’à aller chercher le bonus offensif…

L.P. : Nous avons fait trente premières minutes, agressive, disciplinés et efficace dans ce qu’on a voulu mettre en place dans le jeu. Mais on retombe dans nos mauvaises habitudes en fin de première mi-temps. Nous devenons moins précis et nous sommes pénalisés, donc on relâche un petit peu. La seconde mi-temps est aussi compliquée, avec beaucoup d’indiscipline. Agen tenait de plus en plus le ballon et nous mettait dans le mal. Donc après ces deux essais, on a vite voulu récupérer ce bonus offensif. Parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut se passer en fin de saison, chaque point va compter. Sur l’ensemble du match, je pense qu’on mérite ce bonus. L’état d’esprit pour le chercher en cette fin de match est hyper positif à retenir.

Il y a deux cartons jaunes qui peuvent vous sortir du match, mais vous arrivez gérer ces deux périodes de temps faible…

L.P. : C’est sûr que jouer vingt minutes à quatorze, c’est compliqué. Mais l’équipe à réussi à bien gérer, on ne s’est pas affolés pour essayer de limiter la casse.

Vous pouvez à nouveau tenter des choses que vous ne pouviez pas, il y a quelques semaines encore. Cela veut dire que la confiance revient aussi ?

L. P. : Forcément quand on enchaîne les victoires, on sent que la confiance revient. Je vois beaucoup d’enthousiasme à l’entraînement, ce qui se répercute sur le match. Mais on a manqué un peu de maitrise par rapport à ça. On s’est parfois un peu trop emballé. Mais sur l’ensemble c’est positif de voir les joueurs se lâcher un peu plus. Ce qui permet de faire de belles actions et de se faire plaisir.

C’est peut-être aussi la clef de votre équipe, d’utiliser la puissance de vos avants pour qu’il y ait du jeu derrière ?

L. P. : Oui, j’ai l’impression que l’on a trouvé un peu d’alternance dans notre jeu. On est capable maintenant de solliciter nos points forts, notre puissance avec les avants. On a trouvé un bel équilibre avec les trois-quarts qui commencent à bien prendre leurs marques, qui sont plein de qualités. Quant on trouve cette alternance, on devient assez dangereux par moment. Mais il va falloir le montrer sur 80 minutes.

La semaine prochaine, ce sera un gros match au Racing…

L. P. : C’est un énorme défi pour nous. Ils ont comme nous, perdu plusieurs fois à domicile. Je pense qu’ils ont envie d’arrêter cette série. Ils sont encore dans la course pour la qualification des phases finales. Ils ont été éliminés de la coupe d’Europe, donc leur seul objectif est le Top 14. Nous de notre côté, on va continuer à avancer, à travailler, à se centrer sur nous pour voir ce qu’on peut faire de mieux et y aller avec un maximum de confiance pour essayer de rivaliser. On sait très bien que ce sera compliqué de s’imposer au Racing, mais le but sera de faire comme ce que l’on fait depuis un mois. Montrer un visage et un état d’esprit différent. Après on verra le résultat.