Lorsque Papé et Jauzion en sont venus aux mains…

Nous sommes en mars 2012, lors du match défini comme le classique du championnat, entre le Stade Français et Toulouse, lorsqu’une situation plutôt cocasse va avoir lieu, à l’entame des 10 dernières minutes du match. Pascal Papé, habitué à de belles empoignades sur les terrains va en découdre cette fois-ci avec son partenaire lors des rassemblements du XV de France, en la personne de Yannick Jauzion, peu habitué à ce genre de situations.

Surprenant dans un premier temps, cet échange de coups est surtout marqué pas leur mythique discussion, léger sourire aux lèvres, au moment d’être réprimandé par l’arbitre du jour, Romain Poite. "Je te prends par la jambe pour te déblayer, comment veux-tu que je fasse", s’exprime alors le centre toulousain. Propos auxquels rétorqua le deuxième ligne francilien : "Par les c******* tu me prends." Les deux capitaines du jour, Sergio Parisse et Jean Bouilhou, présents au moment de l’échange, tentent alors de calmer les ardeurs des deux joueurs, en vain. Puisque Jauzion, tentant de se défendre dit : "ce n’est pas moi qui ai mis les premiers coups de poings", mais Papé lui répondra : "c’est vrai, tu n’en as pas mis toi…"

Au final, ils récolteront chacun un carton jaune, provoquant l’incrédulité et le dépit des deux hommes, un brin de mauvaise foi. Une petite rixe entre deux joueurs qui se connaissent bien, prêtant bien plus à la rigolade qu’à autre chose.

Par Thibaud Gouazé