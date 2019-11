" Ce serait très dur, c’est le papa du club depuis des années "

Camille Lopez (demi d'ouverture de l'ASM Clermont Auvergne) : "Vous me posez la question mais vous savez ce que je vais répondre… Je suis proche de lui sur et en dehors du terrain. Pour moi c’est une mauvaise nouvelle mais rien n’est fait. Beaucoup de choses vont se dire et vous parlerez avec lui. J’en avais parlé avec lui. Certains joueurs ont été surpris. On veut qu’il reste forcément. S’il quittait le club, forcément ce serait pour moi très dur… je vais tout faire pour qu’il reste mais il fera sa vie sans moi (rires). Au-delà, pour le club, on perdrait un joueur qui est le papa de l’ASM depuis des années. Je ne peux pas parler à sa place, ce sont des choix, des décisions à respecter et on verra à la fin. C’est le monde professionnel oui mais il est loin d’être parti encore."

Top 14 - Morgan Parra (Clermont) contre le Stade françaisIcon Sport

" Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’affoler par rapport à cela "

Franck Azéma (manager de l'ASMCA) : "On n’est pas en train de parler d’un départ. Il est sous contrat. Je ne vais pas répéter ce qu’a dit le président hier. J’ai suffisamment confiance en Morgan pour pouvoir discuter de tout avec lui. C’est du bon sens. Cela fait un moment qu’il est là. Il s’agit de trouver le meilleur équilibre pour être toujours mobilisé, et être sur les objectifs du club. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu’il soit mobilisé et clermontois. On est au mois de novembre. Morgan est en contrat jusqu’en 2022. Pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’affoler par rapport à cela"