Top 14 - Loic Godener : "On a sauvé les meubles"

Grenoble : Que représentent ces deux points arrachés à la dernière minute sur la pelouse d'un concurrent direct ?

Loic Godener : Ces deux points sont importants dans la course au maintien, forcément. Mais je dois tout de même dire que nous sommes un peu déçus, car une victoire ici aurait valu huit points.

Vous êtes tout de même déçus de ce résultat ?

L.G : Oui, car nous avons commis beaucoup d'erreurs. En première mi-temps, on franchit quelques fois mais on tente des passes après contact qui finissent par terre par exemple, et puis nous avons eu tendance a leur rendre trop facilement les ballons. C'est un problème de tactique, cela arrive, c'est comme ça. Le point positif de ce soir, c'est la défense. Tout le monde a bien fait son boulot, et on est tous restés solidaires. Après, il faut rendre hommage à nos premières lignes... S'ils n'ont pas tous une étoile dans le Midi Olympique de lundi, alors je n'y comprends plus rien ! (rires) Ils ont fait un énorme. Avec cette mêlée, Grenoble possède une vraie arme sur laquelle on va pouvoir s'appuyer.

Le FCG n'a pas fait un grand match sur le plan tactique...

L.G : Non, mais ce n'était pas un grand match tout court. On rentre dans les rencontres d'hiver. Même Agen n'a pas développé beaucoup de jeu. Mais il est vrai que nous avons rendu pas mal de ballons... D'ailleurs Laporte et Lamoulie on dû se régaler ce soir, avec tous les ballons qu'on leur a rendus ! Le course au maintien se poursuit quand même... J'ai vu que Perpignan avait perdu à domicile sans prendre le point de bonus.

Cela rend ces deux points encore plus précieux non ?

L.G : On va dire que nous n'avons brûlé qu'un demi joker... on a sauvé les meubles quoi. On ne va pas dire que l'on est content ce soir, car nous n'avons vraiment pas joué notre jeu ce soir. Mais la saison est encore longue...

Sur le plan personnel, vous avez effectué un bon match ce soir, comment vous sentez-vous ?

L.G : Je me sens bien en effet. J'ai eu la chance que le staff m'offre deux semaines de repos, donc c'est bien. Cela n'empêchera pas certains de dire que je suis encore trop tendre mais bon...

Où avez-vous lu cela ?

L.G : Sur Rugbyrama justement ! Il me semble que Raphaël Poulain a dit que j'étais un "Picamoles low-cost"...Bon après je fais pas attention à ça. Mon but, c'est de jouer le plus possible, de prendre du plaisir avec Grenoble. Si l'on me compare à Picamoles, c'est déjà flatteur ! On parle de beaucoup de choses me concernant, comme l'équipe de France, etc... Moi, je prends mon temps. Ce n'est que ma première saison. Si on m'appelle, j'irai avec plaisir. Sinon, ce n'est pas grave. Encore une fois, j'ai le temps.