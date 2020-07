Voici le communiqué publié par la Ligue : "Suite à l’adoption par le Comité Directeur de la LNR le 1er Juillet, le Comité Directeur de la FFR a approuvé le calendrier des championnats de TOP 14, de PRO D2 et de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS pour la saison 2020-2021. La validation du calendrier1 officialise les dates sur la saison et sert de base pour définir le programme des oppositions. Le calendrier 2020-2021 prévoit une reprise commune pour le TOP 14 et la PRO D2 le premier weekend de septembre tandis que la finale du TOP 14 marquera la fin de la saison le dernier weekend de juin. Après six mois d’inactivité forcée, les clubs ont hâte de retrouver leurs supporters et partenaires."