Pour l’occasion, ce samedi matin La Dépêche et La Montagne ont fait honneur à leurs équipes qui s’affronteront ce soir à Paris, pour décrocher le Bouclier de Brennus en finale de Top 14.

Il fallait s’y attendre, le quotidien populaire de l’Occitanie, La Dépêche, soutient le Stade Toulousain. À l’image de cette saison exceptionnelle, la une du jour est entièrement dédiée à cette finale jouée par le club de la ville. Elle s’est donc logiquement parée de Rouge et de Noir. Quoi de mieux que des supporter pour représenter fièrement les couleurs du Stade Toulousain ? Des jeunes, des adultes ou même des plus anciens, tout au long de cette année, les joueurs ont été portés par cette ferveur Toulousaine. Le titre de cette une spéciale rappelle l’un des chants les plus repris par les supporter : TOU-LOU-SAINS. Ce chant si populaire, que l’on aime entendre raisonner dans le stade d'Ernest-Wallon.

Le quotidien de Clermont n’a pas résisté lui non plus, à la tentation d’arborer les couleurs du club de la ville. La Montagne a donc laissé tomber le rouge et le blanc habituel pour se parer de jaune et de bleu. "La dernière marche", titre le quotidien de l’Auvergne et du Limousin, affichant Wesley Fofana accompagné de ses coéquipiers de l’ASM, en train de courir vers ce qui pourrait être un prochain titre de champion de France.