Antoine Dupont :

Le natif de Lannemezan a cette saison brillé de tout son éclat sous le maillot rouge et noir, confirmant ainsi les belles promesses entrevues la saison dernière. Patron du pack toulousain et irréprochable lorsqu’il s’agit de glisser à l’ouverture, le jeune demi de mêlée s’est imposé comme un artisan majeur du titre Stadiste.

Louis Carbonel :

Pour sa deuxième saison en Top 14, Louis Carbonel n’a laissé que peu de place à la concurrence. Avec 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, le jeune ouvreur s’est imposé avec conviction au sein de l’effectif toulonnais. Redoutable dans l’animation du jeu, incisif dans ses attaques et précis dans l’exercice du tir au but, le double champion du monde U20 est le présent de Mayol et le futur de l’équipe de France.

Damian Penaud :

Virevoltant, audacieux, décisif. Voici énumérés quelques adjectifs qui pourraient aisément décrire le jeune Damian Penaud. Au sortir d’une saison qui l’aura vu atteindre deux finales (une remportée pour une perdue), le fils d’Alain, légende en terre corrézienne, a illuminé de son talent l’Hexagone autant que l’Europe. Régulier en club comme en sélection, il est également l’une des rares éclaircies du pâle Tournoi des 6 Nations tricolore.

Romain Ntamack :

Qu’importe le poste occupé cette saison, Romain Ntamack a su s’illustrer pour se faire une place au sein du riche effectif toulousain. Malgré une fin de saison où lui ont été préférés Ramos à l’ouverture et Ahki au centre, le jeune stadiste a fait preuve d’une remarquable capacité à dynamiser le jeu de son équipe, s’inscrivant ainsi parfaitement dans l’ADN et la tradition du jeu toulousain. Technicien hors pair et défenseur émérite, Romain Ntamack est récompensé de sa belle saison par sa convocation au mondial nippon.

Sofiane Guitoune :

Sofiane Guitoune est un revenant. Auteur d’une saison pleine après deux saisons vides, tronquées par une pubalgie tenace, le natif d’Alger a conclu son exercice avec un titre de champion de France et une honorifique deuxième place au classement des marqueurs d’essais du championnat (12). Titulaire à 31 reprises toutes compétitions confondues et décisif dans les grands rendez-vous, Sofiane Guitoune s’est illustré par des qualités physiques hors-normes et un sens du collectif irréprochable. Il sera, sans grande surprise, l’un des fers de lance de l’attaque tricolore en septembre.

Alivereti Raka :

Malgré une absence de quatre mois entre décembre et mars pour cause d’une blessure au poignet, le néo-français a atteint la barre des 10 essais inscrits en championnat. Aussi rapide ballon en main que puissant et insaisissable, l’ailier clermontois est un danger permanent pour les défenses. Titularisé à 17 reprises sur ses 18 matchs disputés cette saison, Alivereti Raka a prolongé son contrat jusqu’en 2024, preuve de son importance au sein de l’effectif jaune et bleu. Un joueur spécialiste des essais en solitaire, et qui devrait faire, espérons-le, des étincelles au mondial japonais.

Cheslin Kolbe :

C’est un gabarit de poche qui affole les défenses du Top 14. Doué d’une vitesse de pointe rare et d’appuis dévastateurs, Cheslin Kolbe s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. Avec 8 essais inscrits en 24 rencontres, le Springbok s’est épanoui au sein d’un effectif empreint de la volonté d’un jeu debout, favorisant ainsi les initiatives offensives. Une aubaine pour Cheslin Kolbe et un régal pour les yeux des supporters.