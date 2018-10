Top 14 - Les supporters de l’Usap vont s’inviter à l’entraînement

Alors que certains d’entre eux viennent parfois assister à des entraînements en semaine et alors que cette dernière répétition devait être à huis-clos, la mobilisation des fans perpignanais va être totale. Plusieurs groupes de supporters vont en effet venir encourager les leurs pour qu’ils se sentent totalement soutenus avant la rencontre du lendemain et espérer une première victoire cette saison. Cet événement n’est pas sans rappeler des intrusions plus ou moins amicales de quelques supporters en foot. Les réseaux sociaux ont grandement contribué à cet appel que joueurs et dirigeants du club semblent apprécier a priori et qui sera suivi d’autres encouragements samedi lors du match.