Mardi après-midi, le président Bernard Laporte avait vertement réagi au fait que les clubs de Pro D2, réunis la veille autour du président de Colomiers Alain Carré, aient décidé de figer le championnat de deuxième division pour la saison prochaine, empêchant ainsi les deux montées de Fédérale 1 toujours souhaitées par l'organe fédéral. Ce mercredi soir, Paul Goze a souhaité répondre de façon indirecte au président de la fédération. Alors que les trente présidents de clubs étaient réunis en visioconférence pour évoquer la suite des événements (reprise le 5 septembre pour le Top 14, le 12 septembre pour le Pro D2 ?), le patron des patrons, après avoir déclaré à ses disciples qu'il avait "beau chercher", il ne "voyait le moindre intérêt pour quiconque à ce que des montées soient effectives cette année", a décidé d'organiser un vote de tous les présidents du rugby français. L'intitulé ? "Faut-il que le nombre de clubs reste le même la saison prochaine en Top 14 et Pro D2 ?" À l'unanimité, les trente présidents du rugby professionnel français ont alors voté "oui", répondant de manière indirecte au président de la FFR. Alors, celui-ci va-t-il abandonner ? Impossible à dire...

Au-delà du dossier Pro D2, les présidents ont aussi évoqué les possibles conditions de la reprise des entraînements. À ce sujet, si le gouvernement ne souhaite pas aujourd'hui que les clubs professionnels de foot ou de rugby disposent de tests PCR et salivaires avant le reste de la population (c'est en tout cas ce qui a été notifié par le Ministère des Sports aux dirigeants du rugby français la semaine dernière), les choses pourraient évoluer dans les jours à venir, une réunion étant prévue demain (jeudi) entre les ligues professionnelles (foot, rugby, hand, basket...) et le ministère. Sans tests à disposition, il serait en effet difficile, voire impossible, d'envisager un retour des joueurs à l'entraînement fin juin et une reprise de la compétition en septembre. Alors, le gouvernement va-t-il revoir sa position initiale ? Les tests, comme les masques ou le gel hydraulique, vont-ils eux aussi finir par arriver en masse ? La logique voudrait que oui...

Enfin, un long pensum a été accordé à la prochaine coupe d'Europe . Pour rappel, a Ligue a proposé à l'EPCR de qualifier huit clubs français l'an prochain, une requête à laquelle s'opposent pour l'instant les clubs anglais et celtes. Si l'instance dirigeante du rugby européen refusait d'aller dans le sens des clubs français, deux matchs de barrages entre quatre équipes (les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème du dernier Top 14, soit La Rochelle / Montpellier, Clermont / Toulouse) seraient organisés afin de savoir laquelle de ces entités disputerait la prochaine Champion's Cup. Un match de barrage auquel est formellement opposé Eric De Cromières, le président de Clermont. Question : si l'EPCR restait sur ses positions, les clubs français pourraient-ils refuser de disputer la prochaine édition de la coupe d'Europe, comme l'avaient fait les clubs anglais à la naissance de la compétition ? D'ici peu, le boycott -la pire des solutions envisagée, évidemment- devrait donc entrer dans le champ des négociations entre la LNR et l'EPCR...