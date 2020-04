"Non, honnêtement, je ne vois pas comment ce serait possible de choisir une autre équipe." A l'heure de se prêter au petit jeu du XV de légendes, Sébastien Viars, arrière de Brive de 1990 à 1998, s'est retrouvé confronté à cette évidence : comment ne pas aligner le XV de départ du 25 janvier 1997 dans son intégralité ? Celui-là qui a terrassé Leicester 28 à 9 en finale de Coupe d'Europe, offrant à Brive ses lettres de noblesse sur la scène continentale. "C'est le titre le plus probant du club et il avait été gagné avec la manière en plus. Tous à leur niveau, ces joueurs ont marqué leur époque, par leur talent et par leur caractère. Chacun a été au top au même moment, c'est comme si les planètes avaient été alignées. Je ne vois pas comment je pourrais enlever deux ou trois mecs. Je ne vois pas qui j'enlèverais d'ailleurs. Il y a d'autres individualités qui ont marqué l'histoire du club mais plus de façon individuelle ou par les sélections." Celles-là ont été placées sur le banc par l'ancien arrière international, capé à seize reprises.

Mais même le charisme d'un Amédée-Domenech ou le talent d'un Jean-Luc Joinel ne sauraient contrecarrer la magie des héros de 1997, dont le souvenir rend nostalgique tous les amoureux du CABCL. Sébastien Viars le premier : "Cette équipe a marqué toute une génération par ce qu'elle accompli. Le jour de la finale, tout ou presque s'est passé à la perfection. Il n'y a eu que Titou (Lamaison) et moi qui avions été nuls au pied. Sinon, il y aurait eu quarante points d'écart... Mais le reste avait été tellement maîtrisé avec quatre essais, les ailiers avaient marqué, du spectacle, de la gestion et aussi du panache... Pourtant, nous étions en stress avant le match. Nous n'étions pas favoris : en face, Leicester avait un gros palmarès et avait mis une dérouillée au Stade toulousain en demie. Mais il y avait dans le fond une sérénité irrationnelle dans nos rangs. Personne ne faisait de complexe sur le plan individuel. Quand on se regardait, avec nos egos, il y avait une confiance absolue en chacun de nous et entre potes. Nous avions la rage dans le ventre et le feu dans les yeux. C'était peut-être le match le plus important de l'histoire du club."

Sebastien Viars - Brive - 25/01/1997AFP

" "Dommage de ne pas avoir lancée d'épopée" "

Cette génération dorée aura connu un jour de gloire mémorable. Sans véritable lendemain. Sébastien Viars le regrette : "C'est tellement dommage de ne pas avoir été capable de lancer une épopée à la Stade toulousain. Même le Stade français ou Biarritz ont eu cette capacité à se remobiliser. Nous, après, nous avions eu moins faim. Ce groupe aurait mérité d'enchaîner les titres mais il s'est disloqué. Tout le monde en est responsable, le club n'a pas été capable de faire en sorte que ça perdure. Même si l'année d'après, nous revenons en finale (défaite contre Bath), c'était déjà friable et loin d'être aussi solide. Mais nous étions comme ça : cette équipe, c'était une marmite bouillante qui pouvait exploser à tout moment. C'est ce qui a été notre force." Ce triomphe d'un jour ajoute à la mystique de cette formation passée à la postérité : vingt-trois ans plus tard, aucune autre équipe française n'a à ce point survolé une finale de Coupe d'Europe. "Le plus important, c'est que nous soyons restés potes, conclut Sébastien Viars. Nous avons notre groupe Whats'app commun. Et chaque fois que l'on se voit, dans le regard, ça se sent que l'on a vécu quelque chose de fort." Le plus grand moment de l'histoire d'un club centenaire.

15 – Sébastien Viars

14 – Gérald Fabre

13 – Christophe Lamaison

12 – David Venditti

11 – Sébastien Carrat

10 – Alain Penaud

9 – Philippe Carbonneau

7 – Grégory Kacala

8 – François Duboisset

6 – Loïc Van der Linden

5 – Grant Ross

4 – Eric Alegret

3 – Richard Crespy

2 – Laurent Travers

1 – Didier Casadeï

Remplaçants : 16. Michel Yachvili, 17. Amédée Domenech, 18. Roger Fite, 19. Jean-Luc Joinel, 20. Marcel Puget, 21. Pierre Chadebech, 22. Jean-Marie Soubira, 23. Didier Faugeron.