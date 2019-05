- Si Lyon (actuel 3e, 74 points), Racing 92 (4e, 69) et Castres (5e, 69) à égalité avec 74 points: Castres 3e, Lyon 4e et le Racing 5e au bénéfice des confrontations particulières (12 points pour le CO, 9 pour le LOU, 4 pour le Racing)

- Si Racing et Castres à égalité (4-4 dans les confrontations particulières) : le Racing devant grâce au deuxième critère, la différence générale (+155 contre +18 avant les derniers matches)

- Si Racing et Montpellier (6e, 66 points) à égalité: Racing devant (8-1)

- Si Racing et La Rochelle (7e, 66) à égalité: Racing devant (6-4)

- Si Castres et Montpellier à égalité : Montpellier devant (5-5 mais +112 contre +18)

- Si Castres et La Rochelle à égalité : La Rochelle devant (5-4)

- Si Montpellier et La Rochelle à égalité, Montpellier devant (5-4)

- Si Racing, Castres et Montpellier à égalité: Racing (12 points au classement particulier) devant Castres (9) et Montpellier (6)

- Si Racing, Castres et La Rochelle à égalité: Racing (10) devant La Rochelle (9) et Castres (8)

- Si Racing, Montpellier et La Rochelle à égalité : Racing (14) devant La Rochelle (8) et Montpellier (6)

- Si Castres, Montpellier et La Rochelle à égalité : Montpellier (10) devant La Rochelle (9, +34) et Castres (9, +18)

- Si Racing, Castres, Montpellier et La Rochelle à égalité : Racing 4e (18 points), La Rochelle 5e (13), Castres 6e (13) et Montpellier 7e et éliminé