Mis en place en 2010, les barrages dynamisent les phases finales de Top 14. Pour cause, depuis sa création, il y a toujours eu un barragiste en finale, donc à neuf reprises. Une prouesse pour certains qui terminent parfois dans le top 6, après une saison laborieuse. Parmi les barragistes et finalistes chanceux, quatre d’entre eux sont aller chercher le titre de champion de Top 14 : Castres en 2018 et 2013, le Racing 92 en 2016, le Stade Français en 2015 et Clermont en 2010. Ceux qui ont donc perdu leur finales sont Toulon en 2017 et 2012, Montpellier en 2011 et Castres en 2014.

Pourtant aucune finale, depuis 2010 n’a été composé uniquement de barragistes.

Jouer à l’extérieur porte chance

Les équipes qui terminent à la cinquième et sixième place du classement à l’issue des phases régulières jouent obligatoirement les barrages à l’extérieur chez les troisièmes et quatrièmes du classement. Une règle qui peut paraître au premiers abords un désavantage. Mais lors des phases finales, en effet tout peut arriver. Trois équipes ont réalisé la prouesse de passer les barrages à l’extérieur : Montpellier en 2011, le Racing 92 en 2014 et 2017, Castres en 2014 et 2017. Parmi eux, le CO et Montpellier ont réussi à se hisser jusqu’en finale. Mais aucune d’entre elles n’ont décroché le bouclier de Brennus à l’issue d’un parcours en phase finale périlleux.

Les parcours du Racing 92, du Stade Rochelais, du Lou, et de Montpellier, barragistes de l’édition 2018-2019 en Top 14 sont donc à suivre lors de ces phases finales. Avec peut-être quelques bonnes ou mauvaises surprises à la clef. Réponse donc ce vendredi 31 juin à 21 heures au stade Yves-du-Manoir de Colombes et ce samedi 1er juin à 17 heures au Matmut Stadium.