La première finale qui opposera le Stade Toulousain au Stade Rochelais, le samedi à 21 heures sera arbitré par Pascal Gaüzère, avec à la touche Ludovic Cayre et Maxime Chalon et à la vidéo, Eric Gauzins.

La seconde demi-finale qui se jouera dimanche à 16 heures 30 entre Clermont et Lyon sera donc arbitrée par Romain Poite, assisté à la touche de Pierre Brousset et Vincent Blasco et à la vidéo Denis Grenouillet.