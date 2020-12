Voici le communiqué de la LNR :

"Une fois de plus, le Boxing Day rime avec solidarité et générosité en 2020 ! Ainsi, à l'occasion des rencontres de TOP 14 de fin d'année qui auront lieu le dimanche 27 décembre, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a souhaité dédier cette journée au personnel soignant en s'associant à la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) pour permettre d'améliorer le quotidien de tout le corps hospitalier extrêmement sollicité durant cette année 2020.

"Le TOP 14 aux couleurs de nos soignants" : tel est l'engagement de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour le Boxing Day 2020. Si cette année 2020 a durement affecté chaque Français, tout le pays a pu

compter sur un personnel hospitalier sans faille et pourtant soumis à rude épreuve tout au long de la crise sanitaire. Durant cette période, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) a répondu aux besoins les plus urgents exprimés par les hôpitaux et les EHPAD de toute la France. La Fondation œuvre notamment pour la création et l'aménagement d'espaces de détente pour les soignants éprouvés par la crise. Elle finance également des espaces famille dans les EHPAD, afin de permettre aux résidents d'accueillir leurs proches en toute sécurité. La LNR a souhaité s'engager pour les accompagner dans cette mission.

Le dimanche soir, pour le choc final du Boxing Day qui verra s'affronter le RC Toulonnais et l'ASM Clermont Auvergne à 21h, tous les joueurs des deux équipes porteront pour la première fois des maillots uniques entièrement redessinés aux couleurs des blouses du personnel hospitalier, le blanc pour le RC Toulonnais et le bleu-vert pour l'ASM Clermont Auvergne. Par ailleurs, toute la semaine jusqu’au Boxing Day, les clubs du TOP 14 arboreront les couleurs du personnel soignant en signe de remerciement : les 14 blasons des clubs de TOP 14, ainsi que les logos de la LNR, du TOP 14, de la PRO D2 et de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, prendront les teintes des blouses des soignants sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Tik Tok). Au-delà de la symbolique très forte, la LNR met en place un dispositif de visibilité exceptionnel pour accompagner la fondation HP-HF dans sa mission : les joueurs de chaque équipe de TOP 14 remercieront et encourageront les soignants de leur région via des vidéos dédiées appelant à envoyer le mot "DON" par SMS au 92 111 pour participer à hauteur de 5 euros aux missions d'HP-HF et encourageant le grand public à se rendre sur la plateforme de la Fondation.

Les acteurs du terrain célébreront les acteurs du soin avant chaque début de match tandis que les supporters seront encouragés depuis chez eux à les féliciter via des tweets relayés par la LNR. Joueurs, entraîneurs et staffs porteront un masque dédié aux soignants, tandis que CANAL+, diffuseur exclusif du TOP 14, rendra également hommage aux héros du quotidien à l'occasion du BOXING DAY et des 8h de direct du dimanche 27 décembre 2020.

Thomas Otton, Directeur de la RSE et de la Communication à la Ligue Nationale de Rugby : "Nous sommes très heureux de soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France qui accomplit un formidable travail à destination du personnel soignant qui est soumis à rude épreuve chaque jour. Depuis plusieurs années, le Boxing Day, qui est une grande fête du rugby, est aussi et surtout l'occasion de mettre en avant les valeurs de solidarité et de générosité chères à notre sport, et partagées par la Fondation. Nous avons l'habitude de nous réunir derrière les 30 équipes professionnelles en portant leurs couleurs : cette semaine, nous sommes fiers d'être réunis aux couleurs des héros du quotidien que sont les personnels soignants."

Jean-Pierre Gaspard, Directeur Général de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France : "C'est un honneur pour la Fondation de s'associer aux équipes de rugby professionnel et à ce bel événement qu'est le Boxing Day. Les valeurs du rugby sont aussi celles que nous véhiculons chaque jour : la solidarité, l'entraide et le partage. Grâce à cet événement solidaire et aux donateurs mobilisés, la Fondation poursuivra son action pour améliorer les conditions de travail des soignants à l'hôpital et les conditions d'accueil des patients."