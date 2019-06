"Quand on regarde les quatre demi-finalistes, l'équipe surprise, c'est peut-être la Rochelle." Vexé ou amusé Vincent Merling, derrière sa moue dubitative, sur ces quelque mots du président de la Ligue Nationale de Rugby Paul Goze, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant demi-finales du Top 14 ? Le Président rochelais a en tout cas saisi la balle au bond pour rejeter toute la pression sur son homologue toulousain, Didier Lacroix, présent à ses côtés : "On sait particulièrement que l'adversaire qui nous est proposé est largement supérieur à nous. On va essayer de battre le favori incontestable."

L'équipe gagne en sérénité...

S'il certifie ressentir davantage "d'impatience et d'excitation" que "de l'anxiété ou de la crainte", Vincent Merling ne cache pas pour autant ses ambitions, à quelques heures de la seconde demi-finale de l'histoire de son club, disputée au Matmut Atlantique de Bordeaux : "On rêvait de venir jouer à Bordeaux, notre ville voisine. Maintenant, on a envie d'aller à Paris et jusqu'au bout. On va tout faire pour y arriver, soyez-en certains."

Anthony Belleau (Toulon) face à La Rochelle - 26 mai 2017AFP

La première, il y a deux ans, s'était soldée par une défaite sur le fil, face à Toulon, au Vélodrome de Marseille. "Elle nous est tombée dessus un peu...je ne dirais pas rapidement, car on l'avait mérité et on avait fait une saison exceptionnelle, tente d'analyser le capitaine rochelais Romain Sazy. Mais, aujourd'hui, on affiche un peu plus de sérénité. C'est normal, on commence à avoir l'habitude. On s'est rajouté des matches de phases finales cette année en Challenge Cup. Forcément, on emmagasine de l'expérience. C'est plutôt bénéfique pour l'ensemble du groupe. Il n'y a pas de pression quelconque à avoir, outre le fait de faire un bon match."

...Mais reste détendue

De l'aveu de tout le groupe maritime, la défaite face à Clermont en finale du challenge européen, il y a presque un mois jour pour jour, a finalement fait plus de bien que de mal. Le genre de défaite fondatrice. Qui éponge du stress. Qui galvanise aussi, sans pour autant bouleverser l'état d'esprit. Ni la routine. "On se prépare un peu comme d'habitude. Ça ne sert à rien de changer les habitudes", admet un Geoffrey Doumayrou ultra-décisif vendredi dernier sur l'unique essai de la victoire en barrage face au Racing 92 (13-19).

Avant de créer la sensation à Colombes, les Rochelais avaient livré un échauffement "folklo", pour reprendre les mots du centre rochelais. Un avant-match qui avait d'ailleurs quelque peu désarçonné le staff jaune et noir. "C'était assez tranquille, en sourit avec le recul le manager Jono Gibbes. Mais on reste confortable avec la pression. Le groupe garde l'émotion et l'enthousiasme pour la défense. L'émotion est puissante, c'est important de l'utiliser dans la bonne direction."

Top 14 - Jono Gibbes (La Rochelle)Icon Sport

Priorité à la récupération

Pour se donner le droit de regoûter au dernier carré du championnat, le Stade Rochelais s'est en effet envoyé en défense. Rendant stériles la plupart des offensives franciliennes. Comme rarement cette saison. Une débauche d'énergie non négligeable, dans ce sprint final à rallonge. Alors que le club à la caravelle s'apprête à jouer son 37e match officiel depuis le début des hostilités l'été dernier, la Rochelle est tout simplement l'équipe française qui a passé le plus de temps sur un terrain de rugby.

"On a axé cette semaine sur la récupération", reconnaît le capitaine Sazy. Une semaine de préparation particulière où la Rochelle a aussi "pris confiance en sa défense" à en croire Wiann Liebenberg. Le troisième ligne, véritable faucheuse face au Racing avec un 30 sur 30 au plaquage "espère répéter le même plan défensif" face au Stade Toulousain, ce samedi à 21h. Le seul adversaire contre qui le Stade Rochelais n'a encore jamais gagné cette saison. Pas de quoi se prendre la tête outre mesure pour un Geoffrey Doumayrou au regard rieur avant de fouler la pelouse du Matmut de Bordeaux pour le captain run de ce vendredi : "Avec cette équipe, on ne peut pas prévoir, on est capable de faire tout et n'importe quoi."