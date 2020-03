"Notre stade a été inauguré le 28 mars 1920, grâce à la générosité de Félix Mayol, célèbre chanteur toulonnais, passionné par sa ville et par le rugby. Ces dernières années, nous avons entrepris de nombreux et divers travaux pour rénover, agrandir et moderniser notre stade, pour un montant total de près de 28 millions d’euros. Nouvelle tribune, nouveaux sièges, nouveaux vestiaires, écrans géants, buvettes, WC, accès PMR et espaces hospitalités crées... notre stade a également vu sa capacité passer de 12 000 à près de 18 200 places assises en quelques années. J’ai toujours tenu à ce que notre stade ne soit pas délocalisé et reste ainsi en cœur de ville, au plus près du peuple toulonnais. Je suis heureux et fier d’avoir toujours souhaité garder notre Mayol dans le patrimoine de la Ville de Toulon. Heureux et fier que ce stade mythique en France appartienne aux Toulonnaises et des Toulonnais. Je souhaite encore une longue et belle vie à notre Mayol que nous espérons tous pouvoir retrouver rapidement pour de grands moments de sport et de convivialité car oui, je n’ai de cesse de le répéter, il n’y a rien de plus beau que Mayol qui chante !"

Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole TPM