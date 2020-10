Toulon - Castres

C'est le jour d'après pour le RCT après sa défaite en Challenge Cup face à Bristol vendredi dernier. Face à Castres, les joueurs de la Rade voudront se changer les idées et retrouver le championnat avec une victoire. De l'autre côté, les Castrais sont dans le dur. Après une longue période sans matchs à cause de la Covid-19 qui a sévi dans l'effectif, le CO s'est très lourdement incliné à La Rochelle. Il s'agira de ne pas rendre la même copie alors que plusieurs joueurs sont revenus à l'entraînement dans la semaine. En janvier 2020, le CO avait lourdement chuté à Mayol 43-3.

Toulouse - Lyon

Toulouse va-t-il continuer sa série de victoires ? Avec une confiance au maximum et deux victoires à l'extérieur, Toulouse retrouve Ernest-Wallon avec la réception de Lyon. Sans plusieurs internationaux, les Toulousains devraient tout de même afficher un XV de départ assez costaud. Mais attention au LOU qui reste sur un carton à domicile face à Bayonne (62-10). En 2018 et en période internationale, Lyon avait surpris les Toulousains à domicile (20-20), preuve que le danger peut planer au dessus des leaders du classement.

Stade français - Racing 92

Derby parisien qui sera encore chaud à n'en pas douter. Les hommes de Gonzalo Quesada font leur retour à domicile après deux déplacements et voudront renouer avec la victoire à Jean-Bouin après le faux pas face à Bayonne. Face à eux, c'est un Racing convalescent suite à la défaite en finale de Champions Cup qui se présente avec de nombreux absents entre les internationaux et les blessés. Mais Laurent Travers et son staff attendent une réaction d'orgueil et quoi de mieux qu'une victoire chez le voisin pour repartir de l'avant. Le Racing a aussi l'occasion d'enchaîner une troisième victoire consécutive à Jean-Bouin après deux succès 25-9 et 17-16.

Agen - Bayonne

Match de la peur pour Agen qui doit impérativement gagner son premier match de la saison. Face à Bayonne, la tâche sera loin d'être évidente pour Romain Briatte et sa bande. Derniers du classement, les Agenais devront mettre tous les ingrédients pour enfin lancer leurs saison. En face, l'Aviron sort d'un lourd revers à Lyon mais avait laissé plusieurs cadres au repos dans le but de préparer cette rencontre. L'année dernière, Bayonne l'avait emporté à Armandie 29-27 au terme d'un match spectaculaire. De bon augure avant ce match vital pour les Lot-et-Garonnais.

Clermont - Pau

Troisième match consécutif à domicile pour les Jaunards après les victoires contre Agen et le Stade français. Celle contre les Parisiens n'avait peu-être pas totalement convaincu mais avait mit en évidence le réalisme des Auvergnats. Face à Pau, Clermont devra encore monter le curseur car les Palois sont en forme en ce début de saison. Avec seulement une défaite, la Section sort d'un belle victoire face à l'UBB après avoir été mené une bonne partie du match. Vont-ils pouvoir tenir le rythme face à un grand nom du Top 14.

Montpellier - Brive

Après une victoire contre Agen qui a enfin sonné le début de la saison selon le deuxième ligne Van Rensburg, Montpellier enchaîne au GGL Stadium avec la venue de Brive. Le MHR serait bien inspiré d'enchaîner pour se sortir du bas de tableau, eux qui reste à une petite onzième place. En face, les Brivistes voudront se relever d'une défaite à domicile face au Stade toulousain (16-36) qui a fait mal dans les têtes. La tenacité et le courage des Coujoux pourraient servir ces derniers, en témoigne la courte défaite briviste la saison passée (29-26).

La Rochelle - Bordeaux-Bègles

Match de clôture de cette sixième journée de Top 14 entre des Rochelais en pleine forme depuis leur retour à la compétition et deuxièmes, et des Bordelo-Bèglais pas épargnés par la Covid-19 et douzièmes au classement après seulement trois matchs joués. Tout proche de la victoire à Pau, l'UBB devra garder de la fraîcheur durant les 80 minutes de la rencontre. En face, les Rochelais sont en état de grâce avec un carton face à des Castrais affaiblis et une belle victoire à Bayonne. Un match qui devrait être bien différent du dernier La Rochelle - Bordeaux. Pour la dernière journée de la saison 2018 - 2019, la Rochelle s'était imposé... 81 à 12.

