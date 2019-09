Jean-Bouin sonnera-t-il le glas du Stade Français Paris ou sublimera-t-il les soldats roses pour décrocher une place en phases finales du TOP 14 ? C’est sans doute la principale problématique de la formation parisienne pour cette saison 2019/2020. Avec cinq défaites l’an passé à Jean-Bouin, le Stade Français avait complétement sabordé ses chances d’entrer dans le TOP 6 du championnat. « Nous avons perdu d’un point contre le Racing 92 (16-17), deux points contre La Rochelle (12-14). Ce sont les points qui nous ont certainement manqué pour nous qualifier dans les 6, nous confiait récemment le technicien sud-africain Heyneke Meyer.

Il faut être plus performant à domicile et recréer notre identité à Paris, que l’on remplisse le stade, que les supporters soient fiers de leur équipe. Il faudra être fort dans les têtes comme nous l’avons très bien fait à l’extérieur. Mais nos défaites à domicile s’expliquent en un seul mot : la discipline. Cela nous a coûtés très cher. Il faudra être beaucoup plus vigilant sur ce point. »

Redonner une âme à Jean-Bouin

Dès samedi (20h45), face à une formation de Bayonne qui a réalisé un énorme coup en s’imposant au Racing 92 lors de la première journée (17-24), le Stade Français partira à la reconquête de son enceinte. Une enceinte dont le club a obtenu la gestion pour dix ans le 1er juillet dernier et qui est au coeur du projet nommé "Ambition 2023". Si la direction a effectué de gros travaux pour attirer de nouveaux spectateurs et (re)créer une véritable âme dans un stade qui souffre toujours d’une faible affluence (10.316 spectateurs de moyenne l’an passé, ndlr), la principale nouveauté réside dans l’installation d’une pelouse synthétique.

Une nouvelle pelouse synthétique de 1,3 million d'euros

Conçue par la société Fieldturf, elle sera chauffée et permettra notamment aux coéquipiers de Yoann Maestri d’abandonner le site du Saut-du-Loup pour ses entrainements. La technologie utilisée ici est la même qu'à Cardiff, Limerick ou au Centre national de rugby de Marcoussis. Coup de l’investissement : 1,3 million d'euros. « Cela nous permettra de favoriser un jeu de mouvement et surtout de consacrer le terrain du Saut du Loup aux équipes de jeunes. La mairie de Paris et le club ont décidé d'investir une dizaine de millions d'euros pour ce stade », expliquait le directeur général Fabien Grobon lors du lancement de la saison.

" Cette nouvelle surface de jeu est de qualité. C’est rapide, ça va vite. "

Lors de leur premier entraînement collectif le 20 août dernier, les joueurs et le staff ont rapidement été conquis. « Cette nouvelle surface de jeu est de qualité. C’est rapide, ça va vite. Nous sommes impatients de jouer ce premier match dans ce stade, reconnaît Ricardo Loubscher, entraineur des arrières. Ce nouveau terrain exige plus de rapidité, plus de vivacité comparé aux terrains classiques. Mais les joueurs sont toujours prêts et apprécient de jouer à nouveau ici un rugby rapide. » Un rugby qui doit permettre au Stade Français de retrouver les sommets.