Rugbyrama : Comment vous sentez-vous physiquement et moralement ?

Lucas Tauzin : A titre personnel, cela fait quelques semaines déjà que je suis revenu sur les terrains. Il fallait que je m’y remette. L’entrainement d’aujourd’hui a été difficile. Il fait chaud donc ça pique un peu. Mais on doit y retourner le plus rapidement possible et avec beaucoup de sérieux pour bien commencer la saison.

Votre épaule va mieux ?

L.T. : Ça va mieux, oui. Je me remets petit à petit et maintenant je n’ai quasiment plus aucune douleur. Je refais progressivement du contact et je recommence à pousser mes charges maximales en musculation donc de mon côté tout va bien.

La saison dernière, votre blessure vous fait rater les phases finales … Cela vous laisse-t-il un goût d’inachevé ?

L.T. : Un goût d’inachevé non. La saison est finie, c’est comme ça. J’ai fais ce que j’avais à faire et malheureusement cette blessure est survenue. Ce n’est pas de chance mais dans une carrière cela arrive. C’est le sport. Je n’y pense plus, maintenant je suis pleinement concentré sur la saison qui arrive. Tous le groupe est déterminé, c’est cela qui est important.

Avant cette blessure vous étiez un prétendant à l’équipe de France. Nourrissez-vous des regrets quant à votre non-sélection pour l’aventure japonaise ?

L.T. : (Sourire) … Je ne pense pas être un prétendant. Pas encore. De ce fait je ne peux pas dire que je suis déçu. L’équipe de France, c’est quelque chose qui arrive quand tout va bien, quand tout se déroule bien. Cette saison ? Je n’y ai pas pensé. J’ai simplement joué avec le Stade en ne pensant à rien d’autre. Et cette année ce sera pareil. Je veux seulement me concentrer sur Toulouse. Après, tout ce qui arrivera en plus sera un bonus, notamment l’équipe de France. Mais je n’ai aucune pression par rapport à cela et c’est mieux ainsi.

Lucas Tauzin et Theo Belan (Toulouse) contre La RochelleIcon Sport

De nombreux internationaux ne seront pas du début de saison. Comment le groupe le vit-il ?

L.T. : On s’adapte, tout simplement. L’an dernier il y a aussi eu des absents, que ce soit pendant le Tournoi, ou encore des blessés, et pourtant l’équipe n’a pas été pénalisée par ces périodes-là. On a un groupe soudé, les anciens sont là pour montrer la voie aux plus jeunes dont je fais partie. L’équilibre au sein du groupe est bon et honnêtement, c’est ça qui est le plus important. On va continuer de la même façon que la saison dernière, sans se mettre la pression et en pratiquant notre jeu. A partir de là ça ira.

Voilà sept saisons que le champion en titre ne parvient pas à défendre son bouclier… Comment le groupe aborde cette nouvelle saison ?

L.T. : L’objectif ne change pas : remporter un maximum de rencontres. Après, nous verrons bien ce qu’il se passe. Cette philosophie est identique à celle de l’année dernière : on ne s’est jamais dit en début de saison qu’on allait remporter le championnat. On a prit les matches les uns après les autres, que ce soit en Top 14 ou bien en Champions Cup. La formule a fonctionné, il n’y a aucune raison de changer.

Baptiste Palacin