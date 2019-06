"C’est pas vrai ! on va recommencer à perdre les finales ?" François a presque déjà les larmes aux yeux quand Yohan Huget inscrit le second essai des Toulousains, celui du break. Et déjà de voir les premiers supporters quitter la place illuminée aux couleurs de son équipe, mais qui peu à peu retombe dans le silence… "On n’a jamais battu Toulouse en finale, c’est pas aujourd’hui que ça va commencer !!" Florian supporter toulousain perdu dans la marrée jaune et bleue n’hésite plus à ouvrir son blouson pour arborer son maillot stadiste, et agite son drapeau sous quelques sifflets…

" Sur une action, une seule on ne sait jamais ! "

Juste à ses côtés, un petit groupe retrouve de l’ardeur avec Rémi pour rameuter les troupes : "C’est pas fini ! On est à un essai du titre… sur une action, une seule on ne sait jamais !" et l’ensemble du public de reprendre en cœur les vivas pour son équipe, mais plus que jamais la tension est palpable sur la place de Jaude où le bouclier arverne est encore (un peu) espéré… "C’est pas Charlie Cassang qui va renverser la vapeur" rétorque un supporter déjà résigné… Pour beaucoup l’issue de la rencontre semble déjà inéluctable …