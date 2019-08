"On veut voir une volonté de faire les choses ensemble, avec ou sans ballon. On attaque à 15, on défend à 15", insiste Patrice Collazo à la veille du premier match du Rugby Club Toulonnais, version 2019-2020. Une rencontre amicale contre l'Union Bordeaux-Bègles au stade Chaban-Delmas de Bordeaux.

"On sait qu'il y aura des erreurs ou des imperfections et c'est normal. Un premier match c'est souvent compliqué à cause de la chaleur, il faut aussi diriger la préparation physique", poursuit le manager varois qui porte pour l'instant un regard positif sur la présaison, démarrée il y a cinq semaines. "Il y a une bonne attitude au niveau du travail et un gros investissement, ce qui a facilité l'intégration des recrues. On ne pourra pas avancer l'arrivée de nouveaux joueurs comme une excuse."

Avec deux équipes compétitives

Parmi les recrues, l'ailier Bryce Heem, les trois-quarts centre Julien Hériteau, Duncan Paia'aua et Théo Dachary ou le talonneur Christopher Tolofua, feront leurs premiers pas comme joueurs du RCT. Le troisième ligne centre Thomas Hoarau et l'ailier Gabin Villière, blessés, devront eux patienter encore un peu. Les Varois, comme les Bordelo-Beglais, présenteront deux équipes différentes au démarrage de chacune des deux périodes. Objectif pour Patrice Collazo, procéder à une revue d'effectif la plus large possible.

Top 14 - Raphael Lakafia (Toulon)Icon Sport

Mais il prévient, "il n'y a pas d'équipe une ou deux. Ce seront deux équipes compétitives, cohérentes, avec des nouveaux, des jeunes qui montent et ceux qui étaient déjà là la saison dernière." Des "anciens", comme Raphaël Lakafia, qui ne voient pas non plus ce match comme une rencontre sans enjeu. "Nous devons montrer notre investissement pour faire une bonne impression au staff, gagner une place pour la saison à venir et gagner le respect de nos coéquipiers, le tout en restant collectif", glisse le troisième ligne.

Davantage de rugby et de stratégie

Et pour travailler encore un peu plus cet esprit d'équipe et lier les joueurs, les Varois participeront ensuite à un stage de cohésion. Joueurs et staff poseront leurs valises à La Teste-de-Buch, à 65 kilomètres de la capitale girondine juste après la rencontre et jusqu'à jeudi. "Nous y sommes déjà allés l'année dernière. Je pense que c'est le bon moment, après plus d'un mois de préparation, de changer un peu de contexte", justifie le coach.

Au programme : entrainements matin et après-midi pour les journées de lundi et mardi puis en demi-journées mercredi et jeudi. "On va basculer sur plus de rugby et de stratégie sur cette semaine", reprend Patrice Collazo, avant de poursuivre. "Comme on passera toutes les journées mais aussi les soirées ensemble, on aura un peu plus de temps pour commencer à définir nos objectifs, tous ensemble, et parler du mode de fonctionnement que l'on veut mettre en place pour la saison à venir." Preuve que tout n’est pas encore défini. Une saison qui reprendra le 24 août à Agen mais d'ici là, les Toulonnais disputeront un second match amical, le 16 août, contre Montpellier, au stade Furiani de Bastia.

Par Thibault Sarrazin